Nový Sony Ericsson se sloní pamětí a plochým hrudníkem

Novinky Sony Ericssonu, představené na kongresu 3GSM, jsou určené všem skupinám zákazníků. Pro šetřílky a nenáročné zákazníky to je low-endový model J100. Do střední třídy patří nový model pro sítě třetí generace - Sony Ericsson K610i. No a pro ty nejnáročnější to je nový hudební mobil W950i. Ten je samozřejmě ze všech novinek nejzajímavější, ale také bude nejdražší a asi bude i nejméně prodávanou novinkou z této trojice.

Luxusní Walkman

Sony Ericsson W950i je dalším přírůstkem do řady mobilů Walkman, tedy přístrojů pro poslech hudby. Jestliže předchozí modely byly univerzální a vedle hudby vždy nabízely i solidní fotoaparát, tak novinka na to jde úplně jinak. Fotoaparát vůbec nemá a to přestože se jedná o mobil pro síťě třetí generace. Naopak navíc je přítomen operační systém Symbian UIQ.

Hudební novinka má zajímavý design. Je to hodně plochý mobil, který právě díky tomu vypadá menší než ve skutečnosti je. Štíhlosti napomáhá i matná černá barva krytu. Na první pohled ani není poznat, že se jedná o chytrý mobil s otevřeným operačním systémem. Proporce velikosti displeje a klávesnice spíš odpovídá běžným mobilům než chytrým telefonům.

Zpracování tohoto Walkmanu je perfektní a i použité materiály jsou prvotřídní, ač se jedná o plasty. Velmi zajímavá je klávesnice. Je zcela plochá, po hmatu lze jednotlivé klávesy rozpoznat jen podle drobných výstupků uprostřed jednotlivých kláves. O co víc je to efektní řešení, o to méně je praktické. K dispozici je ale dotykový displej a ten budou majitelé tohoto mobilu používat nejčastěji.

Výbava Sony Ericssonu W950i je bohatá, kompletní přehled najdete v našem katalogu mobilů. Už samotná paměť 4 GB nemá konkurenci a to se jedná o paměť flash, nikoliv o harddisk. Přesto je náš dojem z tohoto mobilu velmi rozpačitý. Výrobce sice jeho cenu neuvedl, je ale jasné, že bude minimálně stejná, jako u modelu W900i, tedy přes 15 000 Kč, spíš lze očekávat částku okolo 20 000 Kč. Za tuto sumu to bude jen drahá hračka pro nadšence, ostatní zákazníci si vyberou jiný - univerzálnější - model.

Další informace o Sony Ericssonu W950i najdete v tomto článku.

Vylepšený populár

Další novinkou Sony Ericssonu z letošního kongresu 3GSM je mobil pro sítě třetí generace K610i. Ten v nabídce výrobce nahradí populární model K600i, který se prodává i u nás. Novinka má ostřejší rysy a také lepší výbavu.

Telefon je pohledný, má jednoduché hranaté tvary, výrobce jej zbytečně nevylepšil žádnou zbytečnou ozdobou. Jediným výraznějším prvkem je navigační klávesa. Ta je mimochodem velmi povedená, stejně jako celá klávesnice. Velmi se nám líbila červená verze telefonu, ta byla ale vystavena jen za sklem.

Telefon má dvoumegapixelový fotoaparát, ale bez automatického zaostřování. Menu má stejnou strukturu jako u známého Sony Ericssonu K750i, neliší se ani jeho barevné provedení. Sony Ericsson K610i by mohl být velmi populárním modelem. Nekomplikovaných mobilů pro sítě třetí generace na trhu příliš není a především evropským zákazníkům bude jistě po chuti i design novinky. Ani u tohoto modelu výrobce cenu nezveřejnil, odhadujeme na zhruba 8 000 Kč.

Další informace o Sony Ericssonu K610i najdete v tomto článku, kompletní přehled parametrů pak v našem katalogu mobilů.

To nejjednodušší na závěr

Poslední barcelonskou novinkou Sony Ericssonu je nejjednodušší model J100i. Je to velmi jednoduchý mobil s nejzákladnější výbavou a barevným displejem. Je určen pro rozvojové trhy, nenáročným zákazníkům a asi se bude jednat i o vhodný mobil pro malé děti.

Sony Ericsson J100i není žádný krasavec, ocenit můžeme malou hmotnost a také malé rozměry. Ale to u mobilu této třídy není až tak podstatné, navíc Sony Ericsson není zrovna tou nejdůležitější značkou v produkci levných mobilů. Tento model tak můžeme chápat jako doplnění sortimentu.

Další informace o Sony Ericssonu J100i najdete v tomto článku, přehled parametrů pak v našem katalogu mobilů.

Staří známí

Sony Ericsson v Barceloně vystavoval i již dříve představené modely P990i, W810i a M600i. O chytrém mobilu P990i jsme vás již podrobně informovali v tomto článku, špatnou zprávou ale je, že telefon bude mít zpoždění a v prodeji bude až ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Blízkým příbuzným hudebního Sony Ericssonu W950i bude smartphone M600i. Základ je u obou telefonů stejný, liší se ale určením. M600i potěší zájemce o chytrý mobil s velkým dotykovým displejem, QWERTY klávesnicí a přitom s kompaktními rozměry. Klávesnice je zvláštní. Ač se jedná o QWERTY klávesnici, výrobce použil jen polovinu tlačítek. Každá klávesa tak tvoří jakousi kolébku. Při krátkém seznámení se nám to nezdálo jako ideální řešení, určitě to bude chtít víc času se s klávesnicí sžít.

Milým překvapením byla rychlost odezvy telefonu, ale to platí i o příbuzném modelu W950i. Sony Ericsson M600i se bude dodávat ve dvou barevných variantách: Poněkud nenápadné černé a velmi výrazné bílé, kterou si jistě oblíbí fanoušci Apple. Další informace o tomto chytrém mobilu najdete zde...

Poslední novinkou je inovovaný hudební mobil řady Walkman W810i. Ten jsme vyzkoušeli jen velmi krátce, ale jeho design se nám líbil. Efektní jsou kulaté funkční klávesy a také inverzní barevné provedení displeje. Více se o Sony Ericssonu W810i dočtete zde...

Další fotografie: