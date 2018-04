Nový Sony Ericsson F500i slušná střední třída

Sony Ericsson dnes představil nový mobil s označením F500i. Tento model je určen výhradně pro operátory ze skupiny Vodafone. Je ale pravděpodobné, že později bude představena i verze pro volný prodej, případně pro jiné světové operátory. Neoficiálně se o ní hovoří jako o modelu K500.

Sony Ericsson F500i je telefon střední třídy, v hierarchii značky bude posazen níže, než chystaný model K700i. Tomu odpovídá i o něco slabší výbava, ve které chybí například Bluetooth. Design telefonu je pro značku Sony Ericsson typický a to jak celkovým tvarem telefonu, tak třeba i tvarem klávesnice.

Výbava telefonu je docela slušná. Nový Sony Ericsson má integrovaný fotoaparát, TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, sdílenou paměť o kapacitě 10 MB, bude podporovat 3D grafiku a další.

Sony Ericsson F500i se začne prodávat v polovině července. U Vodafone by měl stát jako nedotovaný v přepočtu asi 10 000 Kč, u dotovaného telefonu by měla cena začínat v přepočtu na 1 500 Kč. I z těchto cen je patrné, že chystaný a dlouho očekávaný model K700i bude dražší, než se původně čekalo. Poslední odhady s cenou okolo 450 EUR za nedotovaný přístroj se zdají být reálné. Sony Ericsson K700i se začne prodávat také v průběhu července a to i na našem trhu. Naopak model F500i se u nás oficiálně prodávat nebude, skupina Vodafone u nás nepůsobí. Je ale velmi pravděpodobné, že výrobce nakonec představí model s pozměněným označením určený pro volný prodej.

Sony Ericsson F500i parametry: