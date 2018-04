Nový softwarový obchod Windows: dobrý nápad kazí nesmyslné zákazy

App Store, za jehož pomyslné brány se k dnešnímu dni dostalo více než 40 tisíc aplikací, her a utilit, není žádným holubníkem. Každá aplikace tak před umístěním do nabídky musí projít určitým procesem schválení. Pravidla jsou poměrně přísná a tak se nemůže stát, že by si do telefonu desítky tisíc uživatelů nevědomky nahrálo škodlivou aplikaci, jak se to stalo v případě aplikace MemoryUp na Android marketu.

To je jedno z těch užitečných pravidel portálu App Store. Zřejmě vám také neuniklo, že šanci objevit se v nabídce nemají aplikace, které by konkurovaly vestavěným programů od Apple. Na mysli máme zejména webový prohlížeč nebo multimediální přehrávač iPod.





Tento bod, který nezřídka kritizují i majitelé iPhonu, zdá se, není cizí ani Microsoftu. Podle v minulých dnech zveřejněného textu jsou totiž pravidla pro umístění aplikace na Marketplace for mobile v mnohém podobná a někdy dokonce i tvrdší; ostatně posuďte sami.

Aplikace, které se na Windows Marketplace for mobile určitě neobjeví:

1. Varianty aplikačního portálu – tzn., že by na jednom místě mohl uživatel vyhledávat, stahovat a nakupovat aplikace.

2. Aplikace, které by odkazovaly na alternativní portál.

3. Aplikace, které by bez vědomí uživatele zveřejnily (odesílaly) soukromá data jiným osobám; jedná se přitom o veškerý obsah telefonu s nálepkou osobní, tedy kontakty, fotky, SMS, emaily, MMS, historie zobrazených stránek v prohlížeči.

4. Aplikace prezentující tarify mobilních operátorů s možností jejich přímého „nákupu“.

5. Aplikace s reklamou, která nesplňuje kritéria MS Advertising Creative Acceptance Policy Guide.

6. Aplikace pro internetovou telefonii (VoIP) s využitím datových přenosů GRPS/EDGE/HSPA.

7. Náhrady nebo modifikace standardní aplikace pro vytáčení čísel, SMS a MMS editoru.

8. Aplikace, které by nahrazovaly vestavěný internetový prohlížeč (IE), nástroj k vyhledávání nebo multimediální přehrávač (Media Player).

9. Programy s velikostí instalačního souboru nad 10 MB.

Pro úplný přehled zapovězených typů aplikací můžete nahlédnout do tohoto dokumentu. Zatímco jsou body 1. – 5. v našem seznamu racionální, zbytek patří do kategorie hloupých ba přímo šílených požadavků. Jako by nestačilo, že Microsoft se svým Marketplace nepočítá s telefony na Windows Mobile 6.1; ono je ještě nutné v mnoha ohledech kopírovat podivná omezení z App Store.

Tím nejnepochopitelnějším krokem je zákaz aplikací, které by nahradily standardní programovou nabídku Windows Mobile. Snad každý uživatel WM zařízení se po chvilce strávené na webu prostřednictvím Pocket IE obratem shání po lepší variantě. A že je z čeho vybírat – krom výborné Opery Mini v Javě je zde Opera Mobile, Skyfire, Iris Browser nebo UCWeb. Totéž platí o multimediálním přehrávači; v tomto případě je zdaleka nejoblíbenější TCPMP, případně jeho komerční varianta CorePlayer nejen se slušivějším grafickým kabátkem.

Na druhou stranu, není přeci tak obtížné v prohlížeči najít web autora a stáhnout si instalační CAB přímo tam, tomu Marketplace zabránit prostě nedokáže. K tomuto se bude nutné uchýlit třeba v případě oblíbeného klienta VoIP Skype, kterého z možného zařazení do Marketu vylučuje šestý bod uvedeného seznamu.

Ale abychom jen nekritizovali, objevily se i potěšující zprávy ohledně možnosti nákupu aplikací z MarketPlace. Zatímco v případě App Store je nutno zřídit přes iTunes účet a při nákupu aplikace se uživateli strhne daná částka z účtu kreditní karty, uživatelé Android marketu již mohou v některých zemích - USA, Německo, Velká Británie, Rakousko - aplikace kupovat přímo přes T-Mobile. Nákup se pak promítne v celkovém měsíčním vyúčtování.

A Microsoft hodlá zákazníkům obchodu nabídnout obě uvedené metody platby - tedy jak platební kartou vázanou na konkrétní účet, tak i přímo přes operátora. Přímo v základní nabídce Marketu se tak objeví sekce Operator store a právě tam by se nákup aplikací popsaným způsobem mohl uskutečnit.

Windows Marketplace for mobile bude spuštěn v okamžiku, kdy se na trhu objeví první zařízení s oficiální verzí Windows Mobile 6.5. Hovoří se přitom o třetím nebo čtvrtém kvartálu tohoto roku.

Microsoftu nelze upřít snahu, nová verze Windows Mobile, jehož neoficiální verzi jsme před časem otestovali, se zdá být povedená. Ovšem projekt Windows Marketplace for mobile zcela dobrovolně páchá perem svých tvůrců harakiri a tak se může stát, že namísto obrovského úspěchu skončí celý koncept v propadlišti dějin. A to by byla veliká škoda.