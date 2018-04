Nový smartphone SPV je opravdu malý (další informace)

O chystaném chytrém mobilu SPV C500 jsme vás již tento týden informovali. Nyní máme k dispozici další informace a také fotografie. Obojí z neoficiálních zdrojů, většinou ale velmi dobře informovaných. Jak již bylo v předchozím článku uvedeno, nový smartphone bude pravděpodobně uveden do prodeje nejdříve u operátorů skupiny Orange, proto je také uváděn pod názvem SPV Orange, jak tomu bylo i u jeho předchůdců SPV E100 a E200. V prodeji se ale má objevit i jinde než u Orange, možná po něm sáhne i některý z našich operátorů. U modelu E100 tak již dříve učinil Eurotel (Eurotel SmartPhone). Do prodeje by se měl smartphone SPV C500 dostat během července letošního roku.

Jednou z největších předností nového smartphonu bude jeho velikost a hmotnost. S rozměry 108 x 46 x 18 milimetrů a sto gramy hmotnosti se již bude moci poměřovat s běžnými mobily a o několik milimetrů předstihne nejmenší konkurenční chytré telefony s operačním systémem Symbian, které jsou na trhu. O kolik je novinka menší, než současný model SPV E200, můžete posoudit z obrázků, rozdíl je výrazný a patrný na první pohled.

Nový smartphone bude mít i vylepšenou výbavu. Vnitřní paměť by měla být 64 MB, dále bude možné použít paměťové karty formátu SD. Podle dostupných informací bude ale slot na paměťovou kartu pod baterií, bez možnosti měnit paměťovou kartu za provozu, což není příliš praktické. Telefon bude mít jak Bluetooth, tak infraport a po vzoru Motorol s operačním systémem Microsoft i standardní mini USB konektor. I to je patrné z již dostupných obrázků. Na zadní straně telefonu je integrovaný fotoaparát, ale jen s VGA rozlišením. Megapixelový fotoaparát bude mít zatím asi jen Motorola MPx100.

Telefon má mít nový procesor OMAP730 od Texas Instruments, který by měl zajistit rychlejší grafiku, Javu a také přehrávání audio záznamů. GPRS bude třídy 10 a telefon bude umět přehrávat jak MP3 tak i MPEG4 soubory. Novinkou je integrované FM stereo rádio. Operační systém bude Microsoft Smartphone 2003 Second Edition.

Hlavní předností nového chytrého mobilu SPV C500 by měla být cena. Oficiálně ještě není stanovena, ze zdrojů blízkých britskému Orange, by se měla u nedotovaného telefonu vejít výrazně pod 300 €, tedy v přepočtu pod 9 000 Kč. Microsoft prý tlačí tchajwanské výrobce zařízení s jeho operačním systémem na co nejnižší ceny. Je jasné, že Microsoft se chce pustit do boje s konkurenčními telefony s Symbianem. Zatím zaostává v nabídce modelů a nevýhodou je, že vlastně jediný "značkový" přístroj na trhu s OS Microsoftu je Motorola MPx200. Motorola to ale s Mcrosoftem, zdá se, myslí vážně a v nižších cenových kategoriích bude za Microsoft bojovat právě nový SPV a to buď pod značkou Orange, nebo i u jiných operátorů.