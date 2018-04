Nový smartphone P810 od SonyEricsson na obzoru

Podle rozhovoru s ředitelem společnosti Ericsson ve švédském tisku, by se měl ve třetím čtvrtletí letošního roku začít prodávat nový smartphone P810. Novinka by se měla podobat modelu T610 a dostane nový 1.3 megapixelový fotoaparát s možností pořizovat snímky v rozlišení 1280 x 1024 obrazových bodů. Zlepšit by se měl i displej, zejména jeho použití na přímém slunci. Kryt by měl být vyroben z kovové slitiny a jednotlivá tlačítka by měla být pochromovaná. Cena nového smartphonu by se měla pohybovat mezi 650-700 Euro. Společně s touto novinkou by měl být představen model určený primárně pro mladé s nižší cenou.

V různých internetových fórech byla prezentována podvržená fotografie údajného nového modelu od SonyEricssonu s logem hongkongských stránek ThreeGmobile.net. Webmaster těchto stránek, Paul Matt, ale vše v zápětí popřel a dementoval.

Fotografie od níž se server ThreeGmobile.net distancoval.