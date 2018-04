Nový smartphone Asus M930w chce konkurovat Nokii E90

Nokia E90 je všestranné zařízení, které boduje především vynikající klávesnicí a velkým vnitřním displejem. Kromě vnitřní QWERTY klávesnice nabízí E90ka také vnější numerickou, díky níž lze spoustu úkonů vyřídit i bez rozevření přístroje.

E90 v oblasti operačního systému Symbian nemá konkurenci. Starší Nokii 9500 chybí satelitní navigace a kompaktnějšímu modelu 9300i taktéž. V oblasti Windows Mobile přístrojů je ale důstojných soupeřů hned několik. V úvahu připadá E-TEN M700, HTC Herald nebo především HTC TyTN II. Ten je Nokii co se týče konstrukce asi nejblíže. Oproti ní je však znatelně svižnější a systém Windows Mobile 6 edice Professional nabízí přeci jen komplexnější služby a navíc jej může uživatel mnohem snadněji přizpůsobit k obrazu svému.

To se o Symbianu S60 nedá tak docela tvrdit. WM přístroj, který by E90 mohl konkurovat kvalitou klávesnice ale v současné době na trhu není (HTC Universal se přestal oficiálně prodávat téměř před dvěma lety). Díky koncernu Asus ale může být všechno jinak - jejich připravovaný smartphone s modelovým označením M930w by totiž mohl E90 zdatně konkurovat.

Sílící Asus

Asus byl dříve znám především jako výrobce počítačových komponent a notebooků, později se ale pustil i do produkce Windows Mobile zařízení. Nejprve šlo o ryzí kapesní počítače, které byly postupně obohacovány o satelitní navigaci. Později Asus okusil i svět komunikátorů. Inženýři společnosti hned od počátku sázeli na PDA telefony disponující numerickou hardwarovou klávesnicí. K nám se na sklonku loňského roku dostává druhý takový přístroj s kódovým označením P525. Ten kromě zmíněné klávesnice potěšil především svižným procesorem a vestavěným wi-fi. Jeho nástupce se sice velkou rychlostí odezvy chlubit nemohl a přišel i o wi-fi modul, což bylo ale vykoupeno integrací satelitní navigace.

Model P527 žádné velké změny nepřinese, průlomovým by měl být až P750. Ve specifikacích se na nás usmívá rychlý procesor, GPS i wi-fi a chybět nemůže ani notoricky známá numerická klávesnice. Nový M930w má sice eso v rukávu v podobě velké QWERTY klávesnice, bohužel však půjde o zařízení bez dotykového displeje.

Asus M930w aneb dvě klávesnice a dva displeje

Design přístroje je velmi povedený a je jakýmsi mixem mezi mobilními telefony Sony Ericsson a komunikátory značky E-TEN. Designové extravagance na přístroji nenajdeme, vše se nese ve znamení konzervativních rovných linií se zaoblenými rohy. Pod docela drobným displejem úhlopříčky odhadem 2,4“ se rozprostírá numerická klávesnice spolu s obligátními tlačítky domů, zpět, klávesami pro správu hovorů a hlavním navigačním prvkem. Nechybí ani dvojice kontextových tlačítek. Nad displejem je výrazná mřížka reproduktoru telefonu a tlačítko k vypnutí/zapnutí přístroje.





Podle dostupných specifikací dřímají uvnitř těla neznámých proporcí jen ty nejmodernější technologie a nový Asus tak bude lahůdkou pro všechny technické nadšence.

Přístroj je postaven na operačním systému WM 6 Standard, jehož bleskový chod zajistí prověřený procesor Marvell s pracovním taktem 520 MHz za vydatné podpory 128 megabytů operační paměti. Taková výbava by mohla znamenat skutečně vysoký výpočetní výkon, bohužel však za cenu nižší výdrže akumulátoru na jedno nabití. U chytrých telefonů jsme zvyklí na mnohem slabší výbavu.





Součásti přístroje je univerzální telefonní modul, který podporuje tři GSM pásma a dále UMTS na frekvenci 2100 MHz. Z datových standardů je připraveno GPRS, EDGE i rychlé HSDPA (3,6 Mbps). Našlo se místo i pro wi-fi přijímač standardu 802.11 b/g a Bluetooth verze 2.0 s podporou EDR. Velmi dobře působí také specifikace vestavěného fotoaparátu. Ten pořídí fotografie, na kterých byste napočítali až 3,2 milionu bodů, jejich kvalitu slibuje funkce automatického ostření. Jediným slabým místem přístroje tak bude chybějící satelitní navigace, kterou bohužel známé specifikace nezmiňují. Hlavní zbraň přístroje se ovšem odkryje po jeho rozevření.

Tím esem je plnohodnotná QWERTY klávesnice, která by měla nabídnout docela vysoký komfort psaní. U obdobných přístrojů (HTC Herald, TyTN, TyTN II) jsme byli zvyklí na čtyři řady kláves, Asus však přidává pátou linii se všemi arabskými číslicemi. Tato horní řada slibuje rychlé psaní i znaků s diakritikou. Kromě spousty kláves zbylo místo i na navigační prvek, který vypadá velmi podobně jako ten z čelní strany. Klávesnice bude mít dva stupně aretace a displej tak bude možno pevně vyklopit v úhlu 90 a 180 stupňů. Na třetí uvedené fotografii je displej vyklopen odhadem o 130 stupňů, což by mohlo být to pravé pro pohodlné psaní.

Specifikace vnitřního hlavního displeje bohužel prozatím nejsou známy. Z dostupných snímků ale můžeme snadno usoudit, že nepůjde o nijak velkou úhlopříčku. Vzhledem k velkým bočním okrajům odhadujeme maximálně 2,6“ velkou diagonálu. To je docela škoda, pořádný displej by se u takového zařízení vskutku vyjímal.

Tento zajímavý smartphone by se měl na světovém trhu objevit již v prvním čtvrtletí následujícího roku, přesné datum ani cena přístroje však prozatím nebyly zveřejněny. Jisté však je, že by model M930w mohl stanovit nový standard Windows Mobile přístrojů, který by se mohl těšit vysoké oblibě. Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne a jestli se s tímto přístrojem skutečně v budoucnu setkáme.



Prozatimní specifikace zařízení Asus M930w: