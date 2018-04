Nový slovník iTap verze 6.0 pro telefony Motorola

Motorola ohlásila uvedení nové prediktivního slovníku iTap verze 6.0. Slovník by měl mít mnohem jednodušší ovládání, než u současných modelů značky. Měl by si sám pamatovat napsaná slova a bude je umět doplňovat. To již ale umí Motorola V300.

Je dobře, že Motorola svůj slovník inovuje, současné verze zatím za konkurenčním slovníkem T9 zaostávají. Bez vyzkoušení ale novou verzi iTap hodnotit nemůžeme.

Motorola bude dávat slovník iTap verze 6.0 do nových modelů, jejichž prodej bude zahájen na začátku příštího roku. Konkrétní modely ale zatím výrobce neuvedl.