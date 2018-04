Nový singl od Coldplay bude nejdřív na mobilech

Dosud jste si své melodie vybírali podle toho, jak se vám líbila písnička, kterou znáte z rádia. Teď se to možná změní, protože Britové tento postup otáčejí naruby. Obchodníci se dohodli se s umělci, že jejich nové singly budou k dispozici jako vyzváněcí melodie ještě dříve, než se objeví v rádiích.

Jako první pokus by se na seznamech melodií ke stažení měla objevit novinka od Coldplay s názvem Speed of Sound. K dispozici bude šest dní před oficiálním spuštěním rozhlasové kampaně. Jejich nové album by mělo vyjít až v červnu. Je tak docela možné, že třicetivteřinová verze písničky vydělá nakonec víc peněz než samotný singl.

zdroj: engadget.com