Nový Siemens U15 - vybavený telefon nejen pro UMTS

Siemens ve vývoji telefonů pro sítě třetí generace úzce spolupracuje s americkou Motorolou. Tato jejich spolupráce vyústila v modely Motorola A830 a Siemens U10. Ale jestliže se první z nich dočkal komerčního využití u operátora Hutchinson Three, tak Siemens se do běžného prodeje nedostal. Siemens U10 sloužil a slouží především jako testovací telefon pro budování sítí třetí generace, které Siemens staví.

Telefony Motorola A830/Siemens U10 byly jedněmi z prvních 3G telefonů vůbec. Vývoj však jde dál a tak přišel čas na jejich nástupce. Novinky budou opět v sourozeneckém poměru, Siemens U15 je totožný s novou Motorolou A835. Od Motoroly se nebude pravděpodobně příliš lišit výbavou, ale vzhledem určitě. Už před časem se objevily první obrázky a fotografie nové Motoroly, na kterých byl vyobrazen telefon, který však spíše připomíná nový Siemens než finální verzi Motoroly A835. Siemens se asi rozhodl svému modelu dát vlastní tvář, která bude více korespondovat s tváří značky a nebude pouhou kopií, jako tomu bylo u modelu U10. Vzhled nového Siemensu se drží designových tradicí značky. Nejvíce je to znát na reproduktoru, který je krytý jemným mřížkováním známým i z jiných modelů značky. Nový Siemens se od sesterské Motoroly neliší nejen základní konturou a tvarem, ale má také jiné tlačítka klávesnice. Ta ale mají stejné rozvržení na obou telefonech.

Další zajímavou odlišností by mohlo být určení obou telefonů pro prodej. Motorola totiž úzce spolupracuje se společností Hutchinson Three a všechny její modely pro sítě třetí generace jsou určeny právě tomuto operátorovi. Hutchinson Three ovšem své telefony úzkostlivě blokuje a jejich zprovoznění v normálních sítích GSM s kartou jiného operátora je velmi obtížné, ne-li nemožné. Siemens U15 by neměl být určen pro konkrétního operátora, jako tomu je v případě Motoroly a možná by se mohl objevit i ve volném prodeji.

Nový Siemens U15, stejně jako Motorola A835, podporuje vedle standardu WCDMA 2100 MHz i GSM standardy v pásmech 900/1800 a 1900 MHz. Rozměry nového Siemensu jsou 136 x 53 x 24 milimetrů a hmotnost je 140 gramů. Siemens U15 tedy není žádný drobeček a to i přes použití Li-Polymerové baterie s poměrně malou kapacitou 800 mAh. Telefon by s ní měl vydržet bez deseti minut dvě hodiny hovoru, nebo přes deset dnů v pohotovostním režimu. Siemens U15 se bude nabízet v jediném barevném provedení, které výrobce označuje jako Satin Green.

Výbava nového Siemense bude bohatá a zahrnuje téměř vše, co je v současné době v mobilní komunikaci možné. Ve výbavě nechybějí dvě VGA kamery s možností trojnásobného digitálního přiblížení. Ty budou sloužit pro komunikaci pomocí videohovorů, nahrávání videosekvencí a pro pořizování fotografií. Fotografie se s novým Siemensem dají pořizovat ve dvou rozlišeních - 640 x 480 nebo 160 x 120 obrazových bodů v 16 bitové hloubce s podporou 65 tisíc barev. Pořízení videosekvence je možné v rozlišení QCIF 176 x 144 obrazových bodů a při frekvenci 15 obrázků za sekundu. K videosekvencím je možné nahrát i zvukovou složku. Rozměrný aktivní displej má rozlišení 176 x 220 a podporuje 65 tisíc barev. Nebudou chybět ani funkce jako je e-mail, multimediální zprávy - MMS, organizér, kalendář, úkolovník a poznámkový blok. Telefon podporuje SyncML 1.0 pro snadnou synchronizaci s MS Outlookem a také mobile PhoneTools, známé právě od výrobků Motorola. Nechybí také posílaní složek ve formátech vCard a vCalendar. Nový Siemens také nabídne mobilní internet skrz WAP 2.0 a možnost vytáčet až deset čísel pomocí hlasu, stejně jako hlasitý odposlech. Na příchozí hovory upozorní polyfonní vyzvánění zatím nespecifikované kvality. Stejně jako nová Motorola, tak i nový Siemens bude podporovat Blutooth. Systém AGPS pro určení polohy však bude chybět. Naopak v telefonu najdete možnost přehrávání složek různých formátů jako například MP3, Wav, MPEG-4 nebo AAC. Vnitřní paměť telefonu je poměrně velká - 64MB, ale její velikost nebude možné rozšířit pomocí SD/MMC karet. V telefonu budou tři předinstalované Java aplikace, mezi nimiž bude strategická hra ANNO 1503 a program Worldmate zahrnující informace o počasí, časových pásmech a pohled do map. Vedle Bluetooth bude nový Siemens schopen komunikovat s okolím také pomocí infračerveného portu nebo USB kabelu se standardně dodávaným software. Do telefonu bude možné vložit USIM karty pro sítě UMTS, stejně jako i obyčejné SIM karty a to i s podporou SIM toolkitu. Sítě třetí generace samozřejmě nabízejí podporu rychlých dat (až 64 kbps UL/384 kbps DL), vedle toho se v telefonu nachází i podpora GPRS třídy 8.

Nový Siemens U15 se začne nabízet na vybraných trzích (Rakousko, Německo, Velká Británie, Itálie a Portugalsko) v průběhu listopadu. O prodeji nového Siemensu na našem trhu zatím nic bližšího nevíme. Zatím nebyla ani stanovena cena tohoto telefonu.