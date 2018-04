Nový Siemens ST55 oficiálně představen

Minulý týden jsme vám představili nový Siemens ST55, tenkrát ještě neoficiálně. Od včerejška je konec všem dohadům a spekulacím, společnost Siemens tento model představila oficiálně. Nyní tedy zopakuje známá fakta a doplníme je o novinky přímo z kuchyně výrobce. Nový Siemens je primárně určen pro mobilního operátora T-Mobile (oficiálně ale výrobce zatím žádné omezení v prodeji neoznámil) a je přizpůsoben především pro posílání multimediálních zpráv MMS. Tomu je ve výbavě podřízeno skoro vše. Novinka disponuje vestavěným VGA fotoaparátem s možností čtyřnásobného přiblížení, velkým TFT displejem s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a schopností zobrazit až 64 000 barev. Tato výbava by měla zaručit pohodlné a kvalitní pořizování obrazových zpráv a umožnit pořízení videozáznamu ve formátu MPEG4.

Na Siemens netradiční vzhled

Nový Siemens ST55 je velmi kompaktní. To dokazují rozměry 98,5 x 47,2 x 21,8 milimetrů a hmotnost 87 gramů. Dále se může pochlubit kvalitním zpracováním, kterému dominuje „kovový“ vzhled. Vše doplňuje jasné modré podsvícení kláves. Co se týče vzhledu, ten není tradičně oblý, ani není hranatý ve stylu modelu M55, ale je naprosto jiný. Všemu dominuje rozměrný barevný displej, pod nimž se nacházejí dvě kontextové klávesy a pětisměrný joystick. Okolí displeje je vyvedeno ve světle modré barvě. Nad displejem se také nachází zajímavě provedený kryt reproduktoru. Alfanumerická klávesnice je seřazena do čtyř řad a nepodobá se ničemu, co jsme mohli u telefonů značky Siemens vidět. Celková kontura telefonu může trochu připomínat starého známého - Sony Ericsson T68i. Za netradiční vzhled může původ telefonu, který musíme hledat na dálném východě, nikoliv přímo u Siemensu.

Komunikace, multimédia a zábava

Telefon disponuje podporou všech známých typů zpráv (SMS, EMS a MMS). Snadnou komunikaci zajišťuje také vestavěný e-mailový klient a WAP (2.0). Proto potěší podpora datových přenosů GPRS třídy 10. Paměť nového Siemensu by měla pojmout 1,2 MB. Vedle připomínkovače a organizéru v telefonu nechybí ani místo na Java aplikace (MIDP 2.0). Telefon také podporuje 40tihlasé polyfonní melodie, které je možné složit i ve vestavěném skladateli. Stejně tak, lze displej nového Siemensu, upravit vlastním nebo předinstalovaným obrázkem, ve formě tapety nebo spořiče. K snadné obsluze jistě přispěje, pro výrobky se značkou Siemens trochu netradiční, pětisměrný joystick. Siemens ST55 podporuje pouze dvě pásma sítě GSM (900 a 1800 Mhz), za mořem si s ním tedy nezavoláte.

Infraport chybí

Slabinou telefonu je absence infraportu (stejně tak podpora Bluetooth chybí). To by měl zčásti nahradit sériový kabel, který ale pravděpodobně nebude součástí standardního balení (pouze jako příslušenství). Na kabel USB se prozatím pozapomnělo. S toho je patrná specializace na mobilní operátory, kteří spoléhají na doinstalaci různých položek, ať už Java aplikací, fotek, obrázků nebo vyzváněcích melodií především pomocí Wapu, e-mailového klienta nebo zpráv MMS. Přes sériový kabel lze telefon také synchronizovat pomocí SyncML s počítačem a Outlookem. Výdrž telefonu se standardní Li-Ion baterií, o kapacitě 750 mAh, je průměrná. Na přijmu nový Siemens vydrží podle výrobce necelých šest dní, nebo čtyři a půl hodiny hovoru.

Nový Siemens ST55 bude k dostání v celé evropské síti operátora T-Mobile v průběhu měsíce září, možná dokonce ještě o něco dříve. Telefon by měl být velmi levný, hlavně jako dotovaný. Předpokládaná cena mimo dotaci by se měla pohybovat mezi osmi až devíti tisíci Kč. Prodej mimo síť operátora zatím nebyl potvrzen ani vyvrácen.