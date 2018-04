Nový Siemens SL75 - první exkluzivní a maximálně detailní fotografie na světě!

Po dlouhém a složitém pátrání se nám díky našim asijským spolupracovníkům z redakce serveru fourfivegmobile.com podařilo vypátrat jak bude vypadat a co bude umět, nový mobilní telefon Siemens. Oproti dřívějším spekulacím ohledně modelu SL55, který bude možná vyrábět pro Siemens společnost Giya, bude novinka SL75 čistě v rukou německých techniků a inženýrů. Vývojové středisko Siemensu v Bad Shaumbad poblíž centrály Siemensu v Mnichově na revolučních řešeních tohoto telefonu prý pracuje již přes dva roky a sami můžete posoudit, že jejich práce opravdu stojí za to.

Po kliknutí na náhled získáte exkluzivní detailní obrázky nového Siemense SL75. Ruka na první fotografii zřejmě patří Kraulu Wzadovi ze serveru fourfivegmobile.com, nebo jeho asistentovi.

Siemens SL75 je po všech stránkách revoluční telefon. Na první pohled sice nezapře svojí příbuznost s modelem ME45, ale jak pravil již před několika lety klasik, první zdání zklame. Největším překvapením je displej. Pro ten u Siemense vymysleli novou technologii, využívající takzvaných plovoucích rezistorů. Obchodní značka - plazmový displej, je trochu zavádějící, řešení Siemensu je oproti klasickým „plazmáčům“ přeci jen o pořádný krok dál. Díky našim asijským „špionům“ se nám podařilo získat i interní materiály výrobce k technologii výroby displeje a protože naší redakci není nic svaté, rádi se s vámi o tento technologický zážitek rozdělíme. Tak tedy, displej je vzdáleně podobný aktivním displejům TFT (Thin Film Transistor), které najdete třeba v Samsungu T100, oproti nim však Siemens vyměnil již okoukané tranzistory za rezistory a jejich pracovní algoritmus doplnil o plovoucí čárku. Oficiální název takového to displeje (licenci prý již zakoupila Motorola, Telit a prý snad i Ericsson, Nokia zatím váhá) je TFR(fp) - Thin Film Resistor with floating point, ve volném překladu přibližně, „pohublý tenkostěný rezistor, pracující s plovoucí čárkou“. Výhoda tohoto řešení spočívá v maximální reorganizaci zobrazovaných informací přesně podle situace a potřeb uživatele. Pod tímto poněkud komplikovaným názvem se skrývá schopnost zobrazit až 32 milionů odstínů barev, když každá může mít až dva pododstíny. Když si ale majitel telefonu bude přát jednodušší řešení, displej se automaticky přepne do bichromatického režimu. Dodejme, že displej má rozlišení 800 x 600 obrazových bodů. Dost techniky, na řadě je zábava, jak říkají u Siemensu: „Be inspired“.

Opět dvě velmi detailní fotografie Siemensu SL75. Na první z nich jsou velmi dobře patrné dva panty, pro snadné a bezhlučné rozevření přístroje.

Detailní technická specifikace telefonu zatím není známa, ale neměl by chybět e-mailový klient, GPRS fáze tři v konfiguraci 5+2 timeslot, nebo integrovaná feritová anténa. Další technickou zajímavostí telefonu je klávesnice. Ta nemá předem jasně daná tlačítka, vše si bude moci zákazník navolit dle své libosti, včetně počtu zobrazovaných tlačítek. Ale teď pozor, Siemens na to šel jinak a nepoužívá dotykovou klávesnici, ale další svůj nový patent, holografickou klávesnici, která má normální vypouklá tlačítka. Jak je to uděláno zatím nevíme, ale když umí Siemens integrovat reproduktor do displeje, proč by nemohl umět i toto.

Další porce detailních fotografií. První tři naznačují, jak stylový a elegantní nový Siemens bude. Na poslední pak můžete nahlédnout do útrob telefonu, kde se nachází špičkový diář v licenci společnosti Post-It. Testovaný vzorek telefonu byl prý jen bateverzí makety a proto zatím uvnitř přístroje chybí elektronika.

Jednou z podstatných funkcí telefonu, o které se již ví, je gigantický záznamník na 200 libovolně dlouhých poznámek. Tedy, objemnost jednotlivé poznámky závisí na použitém fontu, menší font znamená více slov, větší font logicky méně slov. Pro psaní poznámek slouží dotykové pero s grafitovým hrotem. Vše najdete uvnitř telefonu, kde je překvapivě hodně místa díky integraci veškeré elektroniky na vnitřní stranu přední části telefonu - technologie inkjet coating a minimalizaci rozměrů baterie Bi-Li-Po o kapacitě 1500 mAh, která se v zadní části telefonu doslova ztrácí. Dodejme, že na diáři spolupracoval Siemens se známou firmou Post-it.

Jediná dostupná pirátská fotografie funkčního telefonu zobrazuje umístění elektroniky uvnitř přístroje. Sami můžete posoudit, že v telefonu zůstal dostatek místa na diář. Dodejme, že tato fotografie zřejmě unikla přímo z vývojového střediska v Bad Shaumbad. Její autor je nám neznámý.

A teď, kdy to všechno bude. Podle našich, zatím oficiálně neověřených informací, by se nový Siemens SL75 měl začít prodávat již za nedlouho. To znamená, že telefon již prochází betatestem a jeho sériová výroba se připravuje. Předpokládanou cenu jsme již v článku zmínili, je však třeba podotknout, že přístroj se začne nejdříve prodávat v Asii, pod označením Siemens SL444 a do Evropy se dostane až poté. Náš asijský spolupracovník Kraul Wzad již měl možnost otestovat betaverzi makety telefonu a proto také můžete vidět její první fotografie i na našem serveru. Dodejme, že fotografie pan Wzad poskytnul jen našemu serveru a nikde jinde na internetu by jste je neměli vidět. Pokud ano, tak vás prosíme, ihned nás informujte. Pořádný kopec super kvalitních fotografií totiž nabízíme pouze na Mobil.cz.

Připomínáme, že dnes je 1. duben 2002.