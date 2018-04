Nový Siemens SL55 - vysouvací drobeček s bohatou výbavou (preview)

Na nový model od Siemensu s názvem SL55 se čeká již dost dlouho. Většina informací o něm pronikla na světlo světa dávno před oficiální premiérou, která se odehraje tento týden na veletrhu CeBIT. Podle označení telefonu se mohlo zdát, že se bude jednat o nástupce modelu SL45(i), tedy o vylepšenou variantu současného top modelu S55. Siemens SL55 ale má jiné ambice a měl by zaujmout na trhu pozici dobře vybaveného stylového přístroje.

Telefon nebude podporovat paměťové karty, jak se dříve spekulovalo, naopak dobrou zprávou je, že barevný displej telefonu bude lepší než u modelu S55. Telefon nebude mít ani Bluetooth, ale jinak by si na jeho výbavu nikdo stěžovat neměl. Nejzajímavějším prvkem telefonu je jeho samotná koncepce s vysouvací klávesnicí. Tu nabídl před lety již Siemens SL10, který se ale žádného velkého úspěchu nedočkal. Nyní ale tato koncepce, zdá se, opět přichází do módy. Vedle SL55 ji využívá třeba Nokia 7650 a několik takto koncipovaných telefonů nabízejí i korejští výrobci pro CDMA pásmo. Příkladem může být značka SKY, ale podobný přístroj nabízí i LG a chystá jej snad i Samsung.

Stylový kolibřík...

Nový SL55 vybočuje z tradiční, mírně konzervativní linie značky Siemens a mohl by bez problémů náležet do řad telefonů značky Xelibri, kterou právě Siemens pro stylové telefony vytvořil. Tam ovšem tento kompaktní telefon určitě nepatří svojí bohatou výbavou. Při rozměrech 81,6 x 44,5 x 21,9 milimetrů, hmotnosti 79 gramů a objemu 63 centimetru krychlových nabízí, vyjma zmiňovaného integrovaného fotoaparátu a podpory Bluetooth, prakticky vše, co si od stylového mobilního telefonu může uživatel přát.

... s vylepšeným displejem

Vedle podpory tří pásem (GSM 900/1800/1900) nabízí vestavěný modem a rychlá data GPRS (Class 8), které lze využít pro zprávy MMS a WAP (1.2.1), dále nechybí podpora Javy a šestnáctihlasé polyfonické vyzváněcí melodie (včetně možnosti výběru polyfonického zvuku při otevření a zavření klávesnice). Nový je i barevný displej telefonu, který na rozdíl od S55ky nabízí při rozlišení 101 x 80 obrazových bodů 4096 barev a sedm řádků pro text. Ačkoli přístroj, navzdory očekávání, nemá integrovaný fotoaparát, je možné k němu připojit externí aparát QuickPic s vestavěným bleskem, se kterým je možné zhotovit fotografie o maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, nebo s menším rozlišením 160 x 120 obrazových bodů, které se hodí k posílaní zpráv MMS.

... a bohatou výbavou

Zejména kvůli výsuvné klávesnici nechybí hlasové ovládání a vytáčení, integrován je také hlasový záznamník. Informace o velikosti paměti na kontakty a paměti na zprávy SMS zatím nejsou k dispozici, ale výrobce je označuje za dostatečně velké. Ke každému záznamu, který se dá přiřadit k devíti skupinám volajících, bude možné zadat tři telefonní čísla, dvě čísla na fax, dvě e-mailové adresy, internetovou adresu (URL) a podrobnou poštovní adresu a také datum narozenin. Stejně se k záznamům budou moci přiřazovat obrázky volajících. SMS zprávy půjdou lehce vytisknout pomocí infraportu. Chybět nebude ani organizér, kalendář, poznámkový blok, budík, kalkulačka, konvertor, nebo stopky.

Výrobce myslel i na zábavu

Ze zábavných funkcí můžeme zmínit možnost nahrání nových spořičů a tapet displeje, nebo vyzváněcích melodií. Synchronizace SL55 s počítačem bude možná pomocí infraportu nebo kabelu (USB i sérivý). Se standardní baterií Li-Ion 500 mAh by měl telefon vydržet na příjmu 200 hodin, popřípadě tři a půl hodiny hovoru. Ve výbavě telefonu samozřejmě nechybějí ani dvě hry: Tennis a Golf, které pomocí zprávy SMS můžete hrát s přáteli.

Spíš stylový než manažerský

Přestože je telefon slušně vybaven a má označení „SL“, nejedná se o nástupce modelů SL45(i), nebo SL42. Ty nahradí model SX1, který Siemens představil již před pár dny na GSM kongresu v Cannes. SL55 bude patřit spíše ke stylovým telefonům, které Siemens označuje jako řadu CL (dámské véčko CL50), což potvrzuje absence Bluetooth a chybějící paměťová karta. Siemens SL55 se bude nabízet v barevném provedení rubín a titan s řadou originálního příslušenství, včetně například speciální pouzdra. Telefon by se měl začít prodávat v květnu letošního roku za cenu, která by neměla překročit zaváděcí cenu Siemensu S55.

Bližší informace o tomto telefonu, včetně prvních dojmů z něj, můžete čekat od našich zpravodajů přímo z CeBITu již tento týden.

O druhé novince Siemensu pro CeBIT, modelu M55, se dočtete v tomto článku.