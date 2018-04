Nový Siemens SK65 – e-mailový král s QWERTY klávesnicí (premiéra)

Siemens SK65, který výrobce představil dnes v Londýně, je mobil netradiční konstrukce s bohatou manažerskou výbavou. Podobných přístrojů na trhu moc není a tak si Siemens může brousit zuby na slušný prodejní úspěch.

Na první pohled vypadá nový Siemens jako běžný mobil klasické koncepce. Zdání ale klame. Telefon je dvouvrstvý a obě vrstvy se oproti sobě otáčejí o 90 stupňů v ose probíhající ve středu telefonu. Tato poměrně složitá konstrukce má svůj jasný cíl a tím je plnohodnotná QWERTY klávesnice, která se zpřístupní právě po vytočení spodní části telefonu. Rozměry telefonu jsou průměrné: 120 x 47 x 22 mm, horší je to s hmotností, která je 144 gramů a to je na dnešní dobu opravdu hodně.

X design

Siemens SK65 používá stejný displej, který najdeme v modelu S65. Jedná se o aktivní displej s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Úhlopříčka displeje je přes 5 centimetrů. Displej (a vlastně celý telefon) zůstává stále ve zpřímené poloze, nenatáčí se při použití QWERTY klávesnice jako u telefonů podobné kategorie – Nokií 6800 a 6820. Stejně tak, na rozdíl od obou Nokií, zůstane při vytočení QWERTY klávesnice k dispozici i běžná alfanumerická klávesnice telefonu. V této chvíli ale nevíme, zda ji bude možné použít souběžně s QWERTY klávesnicí, například jako numerickou klávesnici.

Fotoaparát nenajdete

Výbava telefonu je bohatá, přesto v ní chybí, dnes v přístrojích vyšší třídy téměř nezbytný, integrovaný fotoaparát. To by však případným zájemcům nemuselo příliš vadit, telefon absenci fotoaparátu vyrovná jinými funkcemi, které se mnoha zákazníkům mohou hodit mnohem více. Dalším možným důvodem absence fotoaparátu je zaměření telefonu na firemní klientelu, kdy zaměstnavatelé příliš nestojí o to, aby telefony zaměstnanců měly integrovaný fotopaparát. Příkladem budiž varianta přístroje Treo 600 bez integrovaného fotoaparátu.

E-mailová ostružina

Hlavní devízou nového Siemensu je práce s e-mailem. Telefon samozřejmě nabízí e-mailový klient s podporou POP3, IMAP a SMTP protokolů. Navíc telefon podporuje službu RIM BlackBerry Enterprise Server. Ta bude k dispozici od listopadu letošního roku a nabídne majitelům telefonu přístup k firemnímu e-mailu běžícímu na platformách MS Exchange nebo Lotus Domino.

Synchronizace na jedničku

Samozřejmostí je synchronizace kontaktů, kalendáře a dalších položek z telefonu a to jak z osobním počítačem, tak přes vzdálený server. S telefonem bude dodáván veškerý potřebný software a k osobnímu počítači bude možné telefon připojit přes kabel (USB i sériový), infraport a i pomocí Bluetooth.

30 MB paměti

Zákazníci jistě přivítají velkou uživatelskou paměť s kapacitou přes 30 MB. Celková paměť telefonu je dokonce 64 MB, většinu jí ale si zabere právě software BlackBerry, který by měl běžet na platformě Java, kterou telefon samozřejmě podporuje. Do telefonního seznamu se vejde 2 000 vícepoložkových kontaktů. Nový Siemens SK65 je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a nabízí GPRS třídy 10. V telefonu je Wapový prohlížeč verze 2.0, xHTML a HTML prohlížeč. Telefon podporuje čtyřicetihlasé polyfonní melodie ve formátu MIDI a WAV. Taktéž si rozumí s obrázky formátu JPEG a s video záznamy ve formátu MPEG4.

Siemens SK65 se začne prodávat na podzim letošního roku a jeho cena se bude pohybovat okolo 16 000 Kč s daní za nedotovaný telefon. Další informace o novém Siemensu SK65 vám přineseme v dalších dnech, včetně fotografií funkčních vzorků telefonu.

Tři varianty e-mailu:

Standardní ISP E-Mail:

POP3, IMAP4, SMTP

Siemens mobile calendar (PIM synchronizace)

RIM BlackBerry Prosumer Servis:

Aplikace Java VM BlackBerry Web Client (BWC)

Siemens mobile calendar (PIM synchronizace)

RIM BlackBerry Enterprise Servis: