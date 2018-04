Nový Siemens S55 bude představen na podzim (první informace a fotografie)

V minulých dnech se na německém serveru Siemens Info objevily první informace o novém telefonu značky Siemens, který bude mít vcelku logické označení S55. Nám se podařilo zjistit, že výrobce opravdu chystá novinku na trh a jeho premiéru lze očekávat na začátku letošního října. Spolu s ním Siemens představí ještě několik telefonů pro americké sítě, naopak na luxusní model - nástupce SL45 si budeme muset ještě chvíli počkat. Zatím není známo, jak brzo po představení veřejnosti se nový model S55 začne prodávat a posléze, kdy se tak stane na českém trhu. Na tyto informace si budeme muset ještě pár dní, či týdnů počkat.

Siemens S55 nahradí ve výrobním programu značky stále velmi populární model S45. Výbava novinky nebude v ničem zaostávat za konkurenčními telefony ve střední třídě a některé i hravě předčí. Jako první Siemens bude mít model S55 barevný displej, s největší pravděpodobností však jen s podporou 256 odstínů barev.

Barevný displej se bude hodit jak pro práci s MMS zprávami, tak i pro některé Java aplikace. Obě tyto technologie nový Siemens podporuje. Po převzatém modelu S40, původem od Bosche, bude S55 prvním telefonem značky Siemens, který dokáže pracovat jak v obou evropských GSM pásmech, tak i v americkém pásmu 1900 MHz.

Nový S55 bude dobře vybaven pro práci s daty. Telefon bude umět GPRS v maximální konfiguraci 4+2 timesloty a pro jeho spojení s okolím si bude moci uživatel vybrat mezi infračerveným portem a bluetooth modulem. Telefon bude mít i integrovaný e-mailový klient schopný pracovat s protokoly SMTP, POP3 a IMAP4. Jako novinku lze považovat i polyfonické vyzváněcí melodie, jejichž kvalitu zajistí integrovaný čip Yamaha. Stejné polyfonní melodie bude mít ještě před modelem S55 nový low-endový Siemens C55, který by měl být uveden na trh o pár týdnů dříve, než S55. Další výbava telefonu by měla vycházet ze současného modelu S45 a to včetně klasického menu všech současných telefonů Siemens. Základní baterie by měla být Li-Ion s kapacitou 700 mAh, ale dostupné informace nehovoří o výdrži telefonu na jedno nabití. Není známa ani kapacita vnitřní paměti telefonu, mělo by se však jednat o dynamickou paměť.

První informace známé o S55 jej pasují na možného premianta své třídy, tak jak je tomu i u současných modelů S45/ME45. Siemens je znám agresivní cenovou politikou, takže i tato novinka by mohla svojí cenovkou příjemně překvapit. Přesnou cenu ale výrobce zatím nestanovil. V zahraničních diskusních fórech se hovoří o ceně okolo 350 Euro, což je v přepočtu pod 11 000 Kč. Soupeřem S55 budou například nové Nokie 6610 a 7210, u kterých se ale předpokládá vyšší zaváděcí cena, dále Sony Ericsson T300 a třeba i Philips Fisio 820, který se již prodává. Všechny tyto telefony mají barevný displej a tento trend se zdá být již nezvratitelný. Jakmile budeme o této novince Siemensu vědět více, okamžitě vás budeme informovat.