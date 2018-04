Nový Siemens S46 – čtyřpásmový univerzál (exkluzivní fotografie)

Zatím jediným transatlantickým telefonem v nabídce Siemensu byl třípásmový model S40, pohrobek po převzaté mobilní divizi společnosti Bosch. S40 je sice atraktivní přístroj, ale jeho kariéru poznamenalo množství problémů s firmwarem. Aby dokázal Siemens přilákat většinou bohatší klientelu, která často cestuje mezi Amerikou a Evropou, musel přijít s vlastním internacionálním telefonem. Tím je právě nový model S46. První informace o něm sice Siemens představil veřejnosti již téměř před rokem, ale až nyní se na světlo světa dostaly první detailní informace a fotografie. S46 asi nebude prodejním hitem v Evropě, ale pro mnoho zákazníků může být zajímavou volbou.

Vícepásmové telefony většinou využívají vedle dvou evropských GSM pásem (900/1800 MHz) také americkou frekvenci GSM 1900 MHz (v některých případech nabízí vedle "americké" GSM frekvence, již jen evropské pásmo 900 MHz). Siemens S46 však umí rovnou dva standardy - GSM a TDMA, který v USA najdete přeci jen častěji než GSM. S46 pracuje s GSM 900 MHz a americkou 1900 MHz a ve standardu TDMA pak 800 a 1900 MHz. Podobnou kombinaci standardů nabízí již jen Motorola i2000, která kombinuje GSM pásmo 900 Mhz a specifickou síť iDEN, proprietální řešení Motoroly v USA a zemích Latinské Ameriky.

Siemens S46 sice není příliš podobný svým evropským bratříčkům, ale je zřejmé, že za inspiraci si vzal populární model S45. Na rozdíl od něj ovšem nemá integrovanou anténu a také má výrazně vyšší hmotnost, celých 123 gramů, což je přesně o 30 více než v případě S45. Rozměry mají až na výšku telefonu oba přístroje téměř shodné, u S46 jsou 118 x 46 x 21 mm a u S45 109 x 46 x 20 mm. Ze zatím dostupných informací není zřejmé, jestli devět milimetrů na výšku, které má S46 navíc, má na svědomí anténa, nebo jestli je o tolik větší samotné tělo přístroje. S46 zatím bude k dispozici v jednom barevném provedení, které kombinuje stříbrnou a tmavě šedou. Vzhled telefonu a rozvržení kláves odpovídá standardu Siemensu u známých evropských modelů.

Výbava S46 za evropskými sourozenci téměř v ničem nezaostává. Telefonu nechybí rychlý přenos dat GPRS, a to v konfiguraci 3+1 timeslot, WAPový prohlížeč a velký telefonní seznam s kapacitou 400 záznamů. GPRS a WAP však využijete jen v případě připojení v některé GSM síti, u TDMA na ně můžete zapomenout. Rozdíl mezi GSM a TDMA je také v tom, že u GSM musíte mít samozřejmě v telefonu SIM kartu, u TDMA nikoliv. Poslední rozdíl mezi oběma standardy je v práci s SMS zprávami: jak je známe v Evropě, je lze využívat opět jen v GSM sítích. Radost vám při používání TDMA sítě neudělá ani baterie, v tomto případě totiž vydrží na jedno nabití na příjmu jen 150 hodin nebo 2,5 hodiny hovoru. Výsledky pod signálem GSM jsou výrazně lepší, v pohotovostním režimu vydrží telefon až 260 hodin nebo šest hodin hovoru. Dodejme, že přepínání mezi standardy GSM a TDMA je nutné provést ručně, mezi jednotlivými frekvencemi pak již telefon přepíná automaticky.

V obou sítích můžete využívat další funkce telefonu, jako je hlasové ovládání až dvaceti jmen ze seznamu, diktafon, rozsáhlý kalendář, poznámkový blok, kalkulačka nebo převodník kurzů měn. Ke každému záznamu v telefonním seznamu přístroje můžete přiřadit až čtyři samostatné položky, vyzváněcí melodie si můžete nechat zaslat pomocí SMS zpráv, stejně jako různé obrázky nebo spořiče displeje. Užitečnou funkcí pro světoběžníky jistě bude možnost nastavení časových zón; pro aklimatizaci v jiném časovém pásmu se možná budou hodit stopky s odpočítáváním. Telefon bude mít i hry, ale tady zatím nemá jasno ani výrobce a detaily neuvádí. S46 má i profily a vlastní editor vyzváněcích melodií, které bude možné kombinovat s vibracemi. Z výčtu všech funkcí je jasné, že výbava S46 je velmi podobná modelu S45, navíc však nabízí práci i za velkou louží a - podle zatím neověřených informací - i e-mailového klienta, kterého se S45 dočká až s novou verzí firmwaru.

Termín uvedení S46 do prodeje zatím obestírá tajemství. Také nevíme, jestli si jej budete moci koupit i v České republice, i když v západní Evropě by to neměl být problém. Hlavním odbytištěm nového Siemense však má být především USA.

Ani cenu výrobce do této chvíle neprozradil, ale vše podstatné by se měla veřejnost dozvědět na veletrhu CeBIT, který proběhne v půlce letošního března. Do té doby si potenciální zákazníci musí vybrat mezi přístroji konkurence, nebo mohou sáhnout po koncernovém sourozenci S40, pokud jej někde ještě dostanou. Nový Siemens S46 však nabízí mnohem více a především jinou kombinaci pásem, ve kterých dokáže pracovat. A to by mohla být jeho největší výhoda.