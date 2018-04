Nový Siemens M55 - extravagantní a výborně vybavený (preview)

Dosud utajovanou novinkou Siemensu pro letošní CeBIT je model M55. O tomto označení se sice již dříve spekulovalo, ale podle některých zdrojů se očekával i inovovaný Siemens S55i. Nyní je již jasno, novinkou bude model M55, a nám se podařilo s předstihem zjistit všechny detailní informace o tomto telefonu (fotografie výrobci utekly již o víkendu).

Označení M55 by mohlo svádět k domněnce, že se jedná o odolnou verzi modelu S55. Není tomu tak, a ačkoliv je M55 velmi dobře vybavený, model S55 stojí a bude stát v nabídce Siemensu výše. Zatím můžeme jen polemizovat o případné odolnosti telefonu. Zdá se, že se o vyloženě outdoorový model jednat nebude, podle obrázků například chybí pojistka zadního krytu baterie. Označení M55 spíš evokuje zařazení tohoto přístroje do příbuzenského svazku k modelu M/MT50, ačkoliv od něj je výbavou vzdálen velmi daleko. Sám výrobce M55 pasuje na stylový telefon pro mládež, která si potrpí nejen na styl, ale i na technické inovace.

Techno vzhled a blikající boky

Oproti jiným modelům Siemensu má M55 výrazně odlišný tvar kláves, které jsou hranaté (špičaté) a mají výrazně odsazené sloupce. Samotný tvar telefonu nevybočuje z běžného stylu výrobce, snad jedině tím, že není tak zaoblený. Zhodnotit vzhled telefonu můžete sami z fotografií, my jen dodáme, že základní barevné kombinace budou v odstínu vzácných kovů, jako je iridium a palladium, a že kryty budou výměnné. Zajímavou funkcí budou průhledné boky přístroje, pod kterými budou červená světýlka, která vás upozorní na příchozí hovor i ve velmi hlučném prostředí. Výrobce udává použití například v tmavém a hlučném nočním klubu. Světélka bude možné kombinovat s vibracemi, a to vše v „dynamickém“ provedení, tedy zřejmě do rytmu s vyzváněcí melodií.

Rozměry telefonu jsou na slušné úrovni: 101 x 46 x 21 mm a hmotnost je 83 gramů. Pro porovnání: Siemens S55 má rozměry 101 x 42 x 18 mm a je o dva gramy těžší.

Hudební mixer a sportovní hry

Zaměření na techno generaci evokuje i nová funkce v podobě „hudebního skladatele“, jestli se tak ale tato funkce ještě dá nazvat. Nejedná se totiž o klasický skladatel, tak jak jej známe z jiných telefonů, ale o syntezátor od společnosti Steinberg s názvem Cubasis. Tato značka bude amatérským a i profesionálním hudebním fanouškům dobře známa, a to jak dnes u PC, tak z dřívějška z počítačů Atari. Telefon podporuje šestnáctihlasé polyfonní melodie, které si budete moci nejenom složit, ale i do telefonu nahrát z počítače, nebo z wapu.

Zákazníkům toužícím po tomto telefonu by se měly líbit i tři akční hry se sportovní tématikou: Cliff Diving, Skateboarding a Mountain Biking. Výběr her a dalších aplikací ale bude záležet jen na majiteli telefonu, M55 totiž podporuje Javu, takže bude možné do telefonu další aplikace nahrávat. Spojení telefonu s počítačem bude možné jen pomocí kabelu, Bluetooth, nebo infraport tento model nemá. V případě kabelů si pak budete moci vybrat mezi USB a sériovou variantou. Výrobce pak chystá i synchronizační stojánek jako příslušenství.

Barevný displej je lepší než u S55

Jak diktují současné trendy, každá trochu lepší novinka musí mít barevný displej. To platí i pro Siemens M55 a jistě dobrou zprávou je, že displej bude podporovat 4 096 barev a bude mít rozlišení 101 x 80 obrazových bodů. Rozměry displeje tak budou stejné jako u modelu S55, ale více barev u novinky bude jistě ku prospěchu. Stejný displej pak bude mít i druhá novinka Siemensu, model SL55, o níž píšeme v tomto článku.

Tři pásma a velmi slušná výbava

Siemens M55 je třípásmový (900/1800/1900 MHz), takže s ním bude možné telefonovat i v Americe. Z široké nabídky funkcí jistě stojí za pozornost GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot (jak pro wap, tak pro data), e-mailový klient s podporou SMTP, IMAP4 a POP3 protokolů, nebo integrované hands free a možnost hlasového vytáčení, či hlasového ovládání. Telefon nabídne i kompletní paletu manažerských funkcí, jako je kalendář, poznámkový blok, kalkulačka, nebo budík. Naopak spíš mezi stylové než praktické funkce můžeme jmenovat možnost přiřazení obrázků ke jménům v telefonním seznamu, spořiče displeje a jeho tapety. V této chvíli neznáme kapacitu paměti telefonu pro kontakty, Java aplikace, obrázky, či melodie.

MMS a fotoaparát

Nový Siemens bude samozřejmě podporovat multimediální zprávy a bude možné k němu i připojit fotoaparát. Na fotografiích výrobce ukazuje poněkud upravený QuickPic, ale s největší pravděpodobností bude možné připojit i ten, který se dnes dodává s modelem S55. Několik MMS a EMS obrázků a animací bude předinstalovaných již v telefonu, další si budete muset stáhnout, nebo nechat poslat. Všechny typy zpráv (MMS, EMS a SMS) bude možné ukládat v telefonu.

Standardní baterie bude mít kapacitu 700 mAh a bude se jednat o Li-Ion článek. Podle výrobce by s ním měl telefon na jedno nabití vydržet na příjmu až 250 hodin, popřípadě až pět hodin hovoru.

Nový šampión?

První informace o novém Siemensu M55 naznačují, že právě tento model by se mohl stát velmi úspěšným. K tomu by měla přispět i příznivá cena, kterou odhadujeme na zhruba 8 až 10 000 Kč za nedotovaný přístroj. Pokud se M55 ujmou i operátoři, což lze u této značky předpokládat, můžeme očekávat i velmi nízkou dotovanou cenu, a to i v případě předplacených sad, kam by se M55 mohl dostat. Papírové parametry této novinky jsou velmi ambiciózní a již tento týden snad budeme mít možnost je ověřit i ve skutečnosti. Siemens M55 by se měl stát jednou z hlavních hvězd veletrhu CeBIT, kde si jej snad budeme moci vyzkoušet. První dojmy z něj vám pak ihned přineseme na stránkách našeho serveru.