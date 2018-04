Nový Siemens M50 umí Javu (první informace a fotografie)

Siemens neoficiálně prozradil další svou letošní novinku. Po novém odolném low-endu M45, o němž jsme vás informovali v tomto článku, pronikly na světlo světa první informace o novém Siemensu M50. Jak číselné označení napovídá, jedná se o první přístroj z nové “padesátkové” řady. Tu by na CeBITu mohl doplnit model SL55, zřejmě první Siemens s barevným displejem (tedy displej s více než základními barvami, které jako první nabízely telefony S10). O tomto modelu se však zatím jen spekuluje, narozdíl od M50, ke kterému je k dispozici již první fotografie a stručný přehled podporovaných funkcí. Bohužel zatím chybí informace o rozměrech a váze této novinky.

Již teď je ale známo, že M50 bude podporovat J2ME aplikace, takže si majitel bude moci do telefonu nahrávat nejrůznější aplikace a to především hry. Zatím byla podpora J2ME až na výjimky (například Siemens SL45(i)) vyhrazena chytrým telefonům, tedy přístrojům kombinujícím PDA a mobilní telefon. To se ale v letošním roce zřejmě výrazně změní, protože podporu J2ME avizovala nedávno Motorola do všech svých vyšších modelů (V60i, V66i, T280i, T720) a podobně se chtějí zachovat i další výrobci. Zatím Siemens ani neprozradil, do jaké cenové kategorie by měl být model M50 zařazen, nepotvrzené informace hovoří o kategorii mezi současným C45 a S45 (ME45).

Siemens M50 bude podporovat rychlá data technologií GPRS (zřejmě v konfiguraci 4+1 timeslot). GPRS uživatel jistě bohatě využije v aplikaci podobné ICQ, kdy bude moci nepřetržitě přímo komunikovat textovými zprávami s přáteli. Tato funkce je jistě ekonomičtější než klasický chat pomocí SMS zpráv. V praxi na displeji telefonu by to však mělo fungovat velmi podobně. M50 by měl mít i jednu zajímavou funkci, a to jsou fotografie přiřaditelné k jménu v telefonním seznamu. Díky tomu by se při příchozím hovoru na displeji objevil obličej volajícího místo anonymního čísla nebo jen jména. Dodejme, že M50 má monochromatický, nikoliv barevný displej.

Vzhled telefonu je velmi podobný současným modelům výrobce, pouze barevné zpracování je inovované, Pokud by se vám však nelíbila kombinace světlého krytu a oranžových aplikací na předním panelu, nezoufejte. Siemens M50 bude mít výměnné kryty, takže si telefon budete moci obléknout podle nejnovější módy. Zajímavá je oblast okolo displeje, kde je použit podobný ovál jako u modelu M45. Zřejmě se bude jednat o novou charakteristiku telefonů německého výrobce. Na další podrobné informace si budeme muset počkat na CeBIT, kde novinku Siemens představí oficiálně. V každém případě se mají příznivci značky na co těšit.

Doplněno (25.2.2002): Některá zahraniční média označují tento model jako Siemens C55. Jakmile bude v označení této novinky Siemensu jasno, okamžitě vás budeme informovat. V textu najdete také dvě nové fotografie.