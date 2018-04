Nový Siemens jen pro T-Mobile a utajovaná novinka Sony Ericsson

Nové telefony na Mobil.cz

T-Mobile MDA II



Siemens ST55



nVoy komunikátor



Philips 330



Sharp GX20



Sony Ericsson T620



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 18. srpna 2003 – pátek, 22. srpna 2003

pondělí, 18. srpna 2003

T-Mobile vede u nejmenších, Eurotel u největších firem

Nejvíce firemních zákazníků s jedním až pěti zaměstnanci má T-Mobile, který získal 45 procent tohoto trhu. V segmentech firem s více než pěti zaměstnanci vede Eurotel.

vydáno: pondělí, 18. srpna 2003

autor: ČIA ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotilo 6 čtenářů

Nový T-Mobile MDA má kameru a je bez antény (první informace)

T-Mobile konečně představil inovovaný komunikátor MDA. Novinka je příjemně malá, má integrovanou anténu i digitální fotoaparát. Také nabídka doplňkového příslušenství nebude zrovna nejhorší. Bude se prodávat i v Česku?

vydáno: pondělí, 18. srpna 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 25 příspěvků, poslední: 21. srpna, 12:09:52

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 6 čtenářů

TELeKONOM: Telecom v září nabídne pronájem linek konkurenci...

... Vodafone prodá divizi pevných telefonů své dceřiné firmy Japan Telecom; slábnoucí forint nepříjemně snížil pololetní zisk maďarského Matávu.

vydáno: pondělí, 18. srpna 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Telecom spustí pilotní projekt bizarní verze internetu za paušál

Uživatelé ISDN se budou moci snad již v historicky krátké době připojovat na internet za paušál. Rychlostí 9,6 kb/s...

vydáno: pondělí, 18. srpna 2003 01:00

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: ISDN

diskuse: 100 příspěvků, poslední: 21. srpna, 16:57:49

hodnocení: průměrná známka 2,29, hodnotilo 7 čtenářů

úterý, 19. srpna 2003

Barevné displeje vládnou, monochromatickým odzvonilo

Monochromatickým displejům odzvonilo, minimálně v Jižní Koreji tomu tak je. U nás zatím černobílé displeje ještě chvíli na pultech prodejen vídat budeme, ale moc dlouho to už nebude. Příští rok bude mobil s černobílým displejem i u nás už jen raritou, nebo zapomenutým zbožím na skladě obchodníka.

vydáno: úterý, 19. srpna 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Trhy-business

diskuse: 60 příspěvků, poslední: 21. srpna, 9:53:33

hodnocení: průměrná známka 2,60, hodnotilo 15 čtenářů

Siemens ST55 – zadáno pro T-Mobile (minirecenze)

Mobilní telefon vyrobený pro skupinu operátorů T-Mobile se zanedlouho objeví i v České republice. Jde o hezký multimediální telefon s digitálním foťákem. Funkcí v mobilu na první pohled moc není, ale až na pár výjimek si nevzpomenete na nic, co by vám chybělo. Se Siemensem má ale tento mobil společné jen označení, vyrábí jej asijský partner.

vydáno: úterý, 19. srpna 2003

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 61 příspěvek, poslední: 21. srpna, 14:19:13

hodnocení: průměrná známka 2,29, hodnotilo 7 čtenářů

nVoy Communicator aneb PoGo se vrátilo! (první informace)

Placatý komunikátor PoGo má konečně svého nástupce. nVoy komunikátor má střízlivější a líbivější vzhled, inovovanou výbavu a podporu nejmodernějších mobilních vymožeností. A co víc - možná bude k dostání i u nás.

vydáno: úterý, 19. srpna 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 19. srpna, 9:54:52

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

TELeKONOM: Oskar kvůli vyšším daním podraží ...

... Nokia, finská jednička na trhu s mobily, si ve druhém čtvrtletí upevnila vedoucí pozici; Český Telecom zvažuje prodej svých budov, aby získal peníze; v indickém Kašmíru se konečně začaly prodávat mobily.

vydáno: úterý, 19. srpna 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



středa, 20. srpna 2003

Philips 330 - stylové véčko hladké jako zrcadlo (recenze)

V uplynulých dnech se na našem trhu začalo prodávat první véčko z dílen Philipsu. Jedná se o ryze stylový telefon, který má netradiční design, velmi atraktivní podsvícení a docela slušnou výbavu. Telefon se může pochlubit i velmi přijatelnou cenou - levnější véčko na našem trhu nenajdete.

vydáno: středa, 20. srpna 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 26 příspěvků, poslední: 22. srpna, 13:18:41

hodnocení: průměrná známka 2,27, hodnotilo 11 čtenářů

Služba Eurotel Duet nabízí levnější volání (podrobné informace)

Eurotel od dnešní půlnoci nabízí možnost levnějšího volání mezi dvěma simkartami aktivními v jeho síti. Známe podrobnosti, ceny i kompletní návod aktivace, deaktivce a jiného nastavení této nové služby.

vydáno: středa, 20. srpna 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Služby EuroTelu

diskuse: 35 příspěvků, poslední: 22. srpna, 12:57:15

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotili 2 čtenáři

GPRS roaming T-Mobile v Dánsku nefungoval, operátor nepomohl

Náš čtenář se přesvědčil, že GPRS roaming nefunguje vždy a všude tam, kde je inzerován. Nepomohla zákaznická linka T-Mobile ani linka dánského roamingového partnera, kde pro zákazníky T-Mobile nefungoval GPRS roaming čtrnáct dní.

vydáno: středa, 20. srpna 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: GPRS technologie

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 22. srpna, 2:50:39



TELeKONOM: Mobily znovu fungují ve všech stanicích pražského metra...

... švédský Ericsson bude americké Rural Cellular Corporation dodávat technologii pro sítě CDMA i DSM; nové tarify Českého Telecomu dosud nalákaly 45 tisíc zákazníků; Eurotel ode dneška nabízí slevy pro dvojice.

vydáno: středa, 20. srpna 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

čtvrtek, 21. srpna 2003

Sharp GX20 - nejlepší displej a fotoaparát současnosti? (fotografie)

Včera zahájil Vodafone prodej nového multimediálního véčka od společnosti Sharp. Model GX20 má extrémní rozlišení displeje, fotoaparát s mnoha funkcemi doplněný bleskem a další funkce známé z předchozích modelů. Bude se ale tento model prodávat i v ČR?

vydáno: čtvrtek, 21. srpna 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 27 příspěvků, poslední: 21. srpna, 22:34:39

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotilo 10 čtenářů

Bluetooth do autozapalovače

DriveBlue je přenosná handsfree do auta, zvuk přenáší pomocí Bluetooth. Instalace proběhne bleskově: zasunutím do autozapalovače. Ocenili jsme zajímavý design i snadnou ovladatelnost, nespokojeni jsme byli ovšem s mikrofonem.

vydáno: čtvrtek, 21. srpna 2003

autor: Marek Kuchařík ...další články tohoto autora

rubrika: Bluetooth

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 22. srpna, 10:25:32

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

Véčko Sendo M550 skutečně nemá anténu (fotogalerie)

Stylový mobilní telefon véčkové koncepce Sendo M550 sice nemá ošklivou externí anténu, scházejí mu ale také některé moderní funkce, bez kterých si mnozí z vás současný mobilní telefon ani neumějí představit. Přesto si však tento zajímavý mobil své příznivce najde.

vydáno: čtvrtek, 21. srpna 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 21. srpna, 11:36:41

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotili 2 čtenáři

TELeKONOM: Od včerejška jsme plně liberalizováni, ale...

... pocítíme to nejdříve až na začátku roku 2004; švédský Ericsson získal v Číně zakázku za 600 milionů dolarů; jihokorejská firma LG Electronics zvýšila v červnu prodej mobilů o třetinu; Swisscom zvýšil v prvním pololetí zisk i tržby; v červenci v Číně přibylo pět milionů majitelů mobilních telefonů.

vydáno: čtvrtek, 21. srpna 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



pátek, 22. srpna 2003

Nové HF od Motoroly pasují do držáků na plechovky (recenze)

Motorola nabízí širokou paletu příslušenství; dnes vám představíme dvě netradiční HF sady do automobilu. Jsou určeny pro většinu nových modelů výrobce a díky svému netradičnímu tvaru je usadíte do téměř každého držáku plechovek. Umístit je ale lze téměř kamkoliv.

vydáno: pátek, 22. srpna 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 22. srpna, 9:39:01

hodnocení: průměrná známka 2,33, hodnotili 3 čtenáři

Ovislink Wireless Router - bezdrátová síť za hubičku (recenze)

V poslední době zažívají bezdrátové sítě velmi prudký rozmach. Především nástup technologie WiFi je více než razantní. Napomáhá tomu nejen množství prodaných kapesních či přenosných počítačů, ale také příznivé ceny bezdrátových síťových komponent.

vydáno: pátek, 22. srpna 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: bezdrátové telefony

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 22. srpna, 12:48:35

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

Ovislink USB adaptér nabízí WiFi pro každého (recenze)

Ačkoli se to může zdát nemožné, bezdrátový WiFi adaptér připojovaný prostřednictvím USB kabelu je ideálním řešením pro začínající i zpohodlnělé uživatele. A co víc - jeho cena je více než příjemná.

vydáno: pátek, 22. srpna 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: bezdrátové telefony

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 22. srpna, 12:48:35



Sony Ericsson T620 - bráška T610 (první informace)

Internetem kolují první fotografie novinky Sony Ericssonu - modelu T620. Její výbava bude staršímu bráškovi velmi podobná. Bude mít ale pozměněný design a lepší displej.

vydáno: pátek, 22. srpna 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 22. srpna, 13:02:19

hodnocení: průměrná známka 1,33, hodnotili 3 čtenáři

TELeKONOM: Server SMS.cz podvodně předražuje textovky...

... tvrdí Sdružení obrany spotřebitelů; Český Telecom podepsal se dvěma operátory nové smlouvy o ADSL; Orange Slovensko v prvním zvýšil hrubý zisk na 3,26 miliardy slovenských korun; Siemens v Brazílii utratí na výzkum mobilů 110 milionů dolarů.

vydáno: pátek, 22. srpna 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



CM35 - digitální fotoaparát pro xDA

CM35 Secure Digital Camera pro PocketPC je výrobek, který na první pohled nevzbudí výraznou pozornost, vždyť SD foťáčků už je na trhu několik. Ale pozor - tento produkt funguje i na Pocket Phone modelech bez SDIO, tedy třeba MDA od T-Mobile!

vydáno: pátek, 22. srpna 2003

autor: Ivan Trnečka ...další články tohoto autora

rubrika: Příslušenství k mobilům



Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Metro je znovu kompletně pokryté

Pokrytí GSM signálem v poslední zbývající stanici metra Florenc na trase B bylo obnoveno včera po poledni.

vydáno: středa, 20. srpna 2003

rubrika: Agenturní zprávy

