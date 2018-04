Nový Siemens CF110 - vysouvací miniatura pro každého

Siemens dnes vedle modelu CC75 představil také nový vysouvací mobil nižší střední třídy, který má trochu nelogické vysoké číselné označení. Aktuální modelová řada výrobce má číslo 75, vysouvací novinka však patří do řady 110, na kterou by se logickým postupem došlo jinak až za zhruba čtyři roky a to by již byl mobil tří a půlté generace. O takový přístroj se ale rozhodně nejedná, je to stylový mobil s průměrnou výbavou na rozhraní nejnižší a střední třídy.

Siemens si s nezvyklým označením pohrál i u druhé dnešní novinky, kde poprvé použil označení řady CC. Tento mobil stojí v hierarchii značky nad modelem CF110, oba však spojuje důraz na design a naopak jen průměrná výbava.

Vysouvací stylovka

Informace o druhé dnešní novince - supertenkém Siemensu CC75 - najdete zde.

Nový Siemens CF110 je velmi malý vysouvací mobil s podobnými rozměry jako legendární model SL55 . Je však tenčí a jeho rozměry jsou 83 x 45 x 18 milimetrů v zavřeném stavu. Hmotnost telefonu je 76,5 gramu. Nabízet se bude ve dvou barevných provedeních: stříbrném Moonlight Silver a modrém Midnight Blue. Telefon má spíš střídmé tvary, není to žádný extravagantní model. Vysouvací koncepce je dnes velmi populární a Siemens dobře odhadl, že v nižší třídě podobný mobil na trhu chybí.

Displej telefonu je aktivní (TFT) a má rozlišení 130 x 130 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev a vejde se na něj sedm řádků textu. Integrovaný fotoaparát novinka CF110 nenabízí a nejde k ní připojit ani externí fotoaparát.

Průměrná výbava

Siemens CF110 podporuje multimediální zprávy MMS, e-mailový klient však chybí. Telefon podporuje Javu MIDP 1.0 a ve výbavě by měly být dvě předinstalované hry. Nechybí ani kalendář, budík, kalkulačka, převodník a hlasitý odposlech. Novinka bude mít i hlasové ovládání. Siemens CF110 je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 8. Wap je ve verzi 2.0 a polyfonní vyzvánění je třicetidvouhlasé.

Spíš pro parádu než pro práci

Siemens CF110 nedisponuje Bluetooth ani infračerveným portem. K počítači je telefon možné připojit pomocí USB nebo sériového datového kabelu. Vestavěná paměť má hodnotu 1,5 MB. Baterie nového vysouvacího Siemensu je typu Li-Ion a má kapacitu 600 mAh. Telefon by měl vydržet na jedno nabití až 220 hodin v pohotovostním režimu nebo 300 minut hovorového času.

Stylovka za rozumnou cenu

Siemens se s novinkou trefil do zájmu zákazníků o vysouvací mobily. Těch je sice na trhu dostatečný výběr, většinou ale ve vyšších cenových kategoriích. Nový Siemens CF110 má atraktivní design, je malý, výbava pak nehraje nejdůležitější roli. Novinka by se měla dostat na předvánoční trh a její cena by se měla pohybovat okolo 4 500 Kč včetně DPH.

Parametry Siemensu CF110: