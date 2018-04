Nový Siemens CC75 – kovová odpověď na žiletku

Siemens nedávno prodal svou divizi mobilních telefonů tchajwanské společnosti Benq. Z různých spekulací se zdálo, že by to mohl být konec mobilů s tradiční značkou. Jenže hned v červnu představil Siemens dva modely vyšší třídy (SL75 a S75) a nyní j řada na dvou novinkách třídy střední, respektive nižší střední. Všechny modely nesou tradiční znaky Siemensu, nejsou to tedy mobily vzešlé ze spolupráce se společností Benq. Na ty si budeme muset ještě počkat, zatím se na evropském trhu vedle modelů Siemensu objeví několik produktů samotného Benqu.

Nižší střední

Siemens CC75 je mobil nižší střední třídy. Je to stylový mobil, který nebude hledat zákazníky mezi těmi, co bazírují na bohatém soupisu výbavy, ale mezi těmi, u kterých hraje prim styl. Takový produkt Siemensu chyběl, určitě tedy v této třídě, protože vysouvací modely řady SL patří mezi drahé zboží.

Styl žiletka

Informace o druhé dnešní novince - vysouvacím Siemensu CF110 - najdete zde.

Nový stylový Siemens je velmi tenký mobil, přesně v trendu nových tenkých Motorol, jako jsou modely V270 V8 Slvr . O tyto přístroje je nyní velký zájem a ke cti Siemensu slouží, že nastavený trend zachytil. Přímým konkurentem novinky bude Motorola V270, která také nemá fotoaparát a bude i ve stejné cenové třídě, tedy okolo 5 000 Kč včetně DPH. Siemens je sice o něco silnější v pase, než výše zmíněné Motoroly, i tak ale s 12,5 mm tloušťky patří mezi nejtenčí mobily na trhu. Celkové rozměry přístroje jsou: 111 x 44 x 12,6 mm a jeho hmotnost je 80 gramů.

Kovový kryt

Velkým překvapením jsou použité materiály u novinky. Přední strana telefonu a zadní kryt baterie jsou kovové, vyrobené z hliníkové slitiny. To je v této třídě mobilů neobvyklé a dodává to telefonu punc exkluzivity. Celkově je design přístroje spíš konzervativní, nenajdeme na něm žádné vyloženě oblé hrany. I klávesnice má tlačítka pěkně seřazena do bloku, jedno jako druhé. Ovládací kříž má uprostřed potvrzovací klávesu a i celkový počet a rozmístění kláves odpovídá standardu výrobce.

Bez foťáku

Výbava telefonu je spíš průměrná, není to jeho hlavní devíza. Chybí například fotoaparát, který ani nelze připojit jako příslušenství. Na první pohled zjevná nevýhoda, která se ale může otočit v přednost. Jsou zákazníci kteří fotoaparát nechtějí a mezi ně patří především firmy, které pro své zaměstnance chtějí právě mobily bez fotoaparátu. Podobně v tomto segmentu postupuje Motorola s modelem V270, ale i Nokia s modelem 6021.

Další výbava

Nový Siemens se může pochlubit kvalitním aktivním displejem s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Telefon umí samozřejmě SMS i MMS, do virtuálního světa se s ním podíváte pomocí GPRS třídy 10 a k počítači jej připojíte buď přes kabel, nebo přes infraport. Polyfonní melodie jsou čtyřicetihlasé a ve výbavě nechybí ani další běžné funkce. Jejich přehled najdete na konci článku.

Povedený model

Siemens CC75 nemá v modelové řadě Siemensu svého předchůdce, čemuž odpovídá i nové označení CC. Telefon má zaujmout především designem a zpracováním. Oboje se povedlo, alespoň co lze z fotografií vydedukovat. Design je sice jednoduchý, ale hraje na současnou módní vlnu tenkých mobilů. Kovový kryt pak zatím v této třídě mobilů příliš obvyklý není. Výbava není příliš bohatá, to podstatné ale telefon umí. Předpokládaná cena okolo 5 000 Kč je adekvátní.

Siemens CC75 parametry: