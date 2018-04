Nový Siemens C62 bude představen na veletrhu IFA

Na internetových diskusních fórech se objevila první fotografie připravovaného Siemensu C62. Jedná se o odlehčenou verzi nedávno představeného Siemensu C60 - chybět by měla podpora externího fotoaparátu. Barevný displej telefonu by měl mít stejné parametry jako u modelu C60 - tedy podporu 4 096 barev. Novinka má sice vyšší číselné označení než předchozí model: C60 x C62, ale v tomto případě výrobce zřejmě použil analogii s modely A50 a A52, kdy vyšší číslo s dvojkou na konci značí méně vybavenou variantu původního modelu. Premiéra novinky by měla proběhnout na veletrhu IFA v Berlíně na přelomu srpna a září. Spolu s ním by měly být představeny ještě modely C65 a U15. Posledně jmenovaný model bude přejmenovaná Motorola pro sítě třetí generace (s největší pravděpodobností ekvivalent modelu A835). Ani k jedné novince výrobce žádné podrobnější informace nezveřejnil. Na veletrhu IFA by mohl Siemens představit i model ST55, který není přímo jeho výrobkem a je určen pro operátory z nadnárodní skupiny T-Mobile.

Siemens C60 byl představen teprve nedávno, na začátku letošního července v Moskvě. Jedná se o low-endový telefon s barevným displejem. Jedná se o nástupce populárního modelu C55. Prodej Siemensu C60 by měl být zahájen v září tohoto roku.