Nový Siemens A57 - low-endový hit na Vánoce (první informace)

Poněkud nesměle včera Siemens na tiskové konferenci v Praze ukázal nový základní model A57. Tento telefon se začne prodávat koncem léta, ale výrobce s ním počítá především na předvánoční trh, kdy se velmi pravděpodobně objeví v nejedné předplacené sadě. Siemens A57 není žádnou revoluční novinkou, ve své podstatě se jedná o převlečený model A55. Podle technické specifikace obou modelů mezi nimi není žádný rozdíl, neoficiálně by snad měl mít nový model A57 lepší vyzváněcí melodie. Oba telefony se tak liší jen vzhledem, novinka vypadá luxusněji.

Skoro stejný

Oba telefony můžete vedle sebe porovnat na fotografiích, rozdíly jsou opravdu nepatrné. Siemens A57 se bude dodávat ve dvou základních barvách, šedozelené, kterou si můžete prohlédnout na fotografiích a vínové. Kryty telefonu jsou ale výměnné, takže jistě bude na trhu množství nejrůznějších krytů od výrobce i od dalších dodavatelů. Novinka má na pohled o něco hranatější design a výraznější chromovaný rámeček okolo displeje. Použitý plast působí lepším dojmem, než u modelu A55, přesto je na první pohled jasné, že se jedná o levný telefon. Líbila se nám klávesnice, tlačítka jsou větší než u předcházejícího modelu.

Displej mají oba telefony stejné, stejně jako rozsah výbavy. Z té stojí za pozornost hlasité handsfree, paměť na 50 čísel v telefonu, nebo polyfonní melodie. Z výše uvedených důvodů vám doporučujeme recenzi modelu A55.

Siemens A57 parametry:

Rozměry: 103 x 46 x 21,5 mm

Hmotnost: 84 gramů

Displej monochromatický, 101 x 64 obrazových bodů

Baterie: Li-Ion 700 mAh

Maximální výdrž: 250 hodin

EMS, SMS, dlouhé SMS, skupinové SMS

Polyfonní melodie

Kalendář, kalkulačka, konvertor měn, budík

50 kontaktů v paměti telefonu

Spořič displeje

Další novinky

Včerejší tisková konference Siemensu ale byla o jiných modelech, než o A57. Siemens se pochlubil zhruba čtyřicetiprocentním tržním podílem v České republice a představil kompletní portfolio telefonů pro letošní rok: C65, CF62, CX65, CFX65, SL65, M65 a S65. Dozvěděli jsme se, že očekávaný model C65 se začne prodávat zhruba v polovině července a cena by se měla pohybovat okolo 6 500 Kč včetně daně za nedotovaný telefon. Na Siemens S65 si budeme muset počkat až do srpna a cena telefonu bude nad 13 000 Kč. V předchozích článcích jsme docela dobře odhadli ceny pátečních novinek CFX65 a SL65. První z nich by měl stát asi 8 500 Kč a model SL65 bude v podobné cenové relaci, jako S65.

Další fotografie: