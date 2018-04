Nový Sharp a Sagem s atraktivním designem pro Vodafone

Na řeckých stránkách operátora Vodafone se objevily dva nové modely od Sharpu a Sagemu, které budou pravděpodobně určeny pouze pro tohoto operátora. Sagem my-V55 navazuje na modely my-V65 a my-V75 a jedná se o verzi nového Sagemu my X5-2 pro tohoto operátora. Stejně jako on, má verze my-V55 barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 000 barev. Nechybí integrovaný fotoaparát s VGA rozlišením a čtyřnásobným přiblížením. Sagem my-V55 navíc nabídne, stejně jako Sagem my X-7 respektive my-V75, i možnost pořízení videozáznamů. Ve výbavě se dále nachází Java a infraport. Nový Sagem my-V55 začne Vodafone nabízet v polovině května.

Zleva: Sharp GX15 a Sagem my-V55. Sagem má velmi zajímavý design, hodně odlišný od ostatních modelů značky.

Po Sharpu GX30 s megapixelovým fotoaparátem, připravuje Vodafone další telefon tohoto japonského výrobce, tentokrát klasické koncepce. Nový Sharp s označením GX15 tedy navazuje na model GX1. Sharp GX15 nabídne barevný TFT displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 536 barev. Integrovaný fotoaparát bude mít VGA rozlišení a video. Ve výbavě najdeme vedle podpory Javy a infraportu i Bluetooth. Nový Sharp GX15 se začne nabízet v červnu.

Samsung SGH-Z105 a Sony Ericsson Z1010.

Zajimavá je také nabídka dvou 3G UMTS telefonů, Samsungu Z105 a Sony Ericssonu Z1010, které se začnou nabízet v polovině května. Na oba dva modely se čeká již hodně dlouho, především Sony Ericsson byl představen již loni na jaře. Je tedy možné, že se v nejbližší době začne prodávat i u nás, nebo v sousedních zemích. Mnoho příznivců značky by si tento telefon pořídilo, i když u nás zatím nevyužijí jeho 3G možnosti. Samsung Z105 je pak prvním modelem jihokorejského výrobce pro evropské sítě třetí generace.