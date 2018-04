Nový servis pro telefony Sony zahájil svojí činnost

Od 1. dubna letošního roku se stává společnost GSMobil Group a. s. autorizovaným servisním střediskem telefonů značky Sony. Tato společnost je již delší dobu autorizovaným servisem značky Ericsson a po sloučení tohoto výrobce se značkou Sony i produktů nesoucí nové označení Sony Ericsson. Nově bude GSMobil zajišťovat záruční a pozáruční servis telefonů Sony, tedy modelů, které výrobce uvedl na trh ještě před sloučením se společností Ericsson. Do 1. dubna letošního roku bylo jediným autorizovaným servisem telefonů Sony servisní středisko Sony Czech s. r. o. se sídlem v Praze. Toto středisko bude i nadále zajišťovat záruční a pozáruční servis telefonů Sony. Od 1. dubna letošního roku budou mít majitelé telefonů Sony dvě možnosti, kam svůj přístroj umístit v případě potřeby záruční či pozáruční opravy.

Servis telefonů Sony zajišťovaný společností GSMobil v této chvíli nabízí servisní úkony pouze pro telefony Sony CMD-J6, CMD-J7 a CMD-J70. Starší modely a telefony, které se zatím v České republice oficiálně neprodávají, společnost GSMobil momentálně opravovat nemůže. Servis na starší typy telefonů Sony vám zajistí původní servisní středisko Sony Czech. Telefony u nás oficiálně neprodávané (CMD-MZ5) vám v této chvíli ani jeden ze servisů neopraví.

Další autorizovaný servis pro telefony značky Sony by měl vyřešit problém posledních týdnů, kdy se v původním servisním středisku Sony Czech začalo hromadit velké množství telefonů a čekací doby na opravu často přesáhly běžnou lhůtu. Tento problém nebyl podle pracovníků servisu způsoben nadměrnou poruchovostí přístrojů, ale naopak velkým množstvím prodaných telefonů, na které kapacita servisu nebyla stavěna. Nový autorizovaný servis by měl napomoci zajistit kratší čekací doby, a tudíž větší spokojenost zákazníků se servisem telefonů se značkou Sony.

Společnost GSMobil zajišťuje záruční a pozáruční servis pro telefony značek Ericsson, Sony, Sony Ericsson a Samsung. Telefon lze do servisu předat buď osobně, zaslat zásilkovou službou nebo zaslat přes prodejce, u kterého jste telefon zakoupili. Stejné možnosti samozřejmě máte i v případě původního servisu Sony Czech. Pokud však předáte telefon u prodejce, kde jste jej zakoupili, zřejmě nebudete mít kontrolu nad tím, do kterého ze servisů telefon poputuje. Délka opravy by však měla být v obou případech stejná. Servis GSMobil nabízí ještě jednu možnost, jak telefon předat do opravy, a to v síti maloobchodních prodejen Echo. Seznam prodejen naleznete na WEBových stránkách GSMobilu. Na těchto stránkách můžete i sledovat, v jakém stavu se nachází váš opravovaný telefon. V neposlední řadě na stránkách GSMobilu je k dispozici i podrobný ceník pozáručních oprav telefonů značky Sony.

Kontakty na obě servisní střediska pro mobilní telefony značky Sony: