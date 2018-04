Nový šéf Telecomu by mohl být zvolen v pondělí

Nový generální ředitel největší tuzemské telekomunikační společnosti, Českého Telecomu, by měl být zvolen na mimořádném jednání představenstva v pondělí 7. dubna. Předpokládá to alespoň ministr informatiky Vladimír Mlynář, do jehož kompetence Český Telecom spadá. "Snažíme se vybrat management tak, aby se Telecom začal chovat skutečně tržně," uvedl dnes na setkání s novináři Mlynář.

Mlynář si od budoucího vedení slibuje hlavně změny v obchodní politice. Především pak očekává snižování cen za připojení k internetu. "Slibuji si obrat v obchodní politice. Za rok bychom už nemuseli mluvit o příliš drahém připojení k internetu v ČR," uvedl Mlynář. Pokud nový management ceny připojení nesníží, stát by musel podle Mlynáře hledat jinou alternativu. "Dá se uvažovat o zahrnutí datových služeb pod tzv. univerzální službu, která podléhá cenové regulaci státu," uvedl Mlynář jednu z možných alternativ.

Funkci generální ředitele dočasně zastává předseda představenstva Českého Telecomu Ondřej Felix. Podle dostupných informací se má o jeho post utkat Milan Rusnák, šéf největšího alternativního operátora GTS, ředitel Dell Computer Gabriel Bednár a Karel Pleva z poradenské firmy A. T. Kearney. Mimo hru není údajně ani bývalý šéf VSŽ Gabirel Eichner.

Hlavním akcionářem společnosti je s 51 procenty akcií Fond národního majetku (FNM). Strategickým partnerem je nizozemsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 procenty, jehož podílníky jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5 procenta akcií vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom. Svůj podíl v Telecomu plánuje vláda zprivatizovat do konce roku 2005.