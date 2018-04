Nový šéf Nokie podváděl na celnici

Ve Finsku se pokuty vyměřují podle výše příjmů provinilce. Kallasvuo měl před dvěma lety mzdu 584 tisíc eur a 454 tisíc eur na odměnách. Pokuta tedy činila asi tři procenta jeho ročního výdělku a vydělával by na ni osm pracovních dní.

Na Kallasvua dostali finští celníci tip od svých švýcarských kolegů.

V Curychu před odletem požádal o vrácení daně z přidané hodnoty za nákup ve výši 650 eur (18 600 korun). A když pak v Helsinkách nahlásil, že nemá nic k proclení, byl zadržen.

Při prohlídce se zjistilo, že má v zavazadlech nakoupené oblečení, boty, kufr, hodinky a starožitnosti v celkové hodnotě 11 tisíc eur (314 tisíc korun). Do Evropské unie se však ze zemí ležících mimo EU smí dovézt bez proclení jen věci v hodnotě do 175 eur.

Kallasvuo se dohodl na mimosoudním vyřešení svého přestupku. Minulý týden na něj však tuto starou záležitost vytáhli ve finském deníku Helsingin Sanomat.

On sám nyní záležitost odmítá komentovat. Mluvčí Nokie pouze uvedla, že Kallasvuo ve firmě celý incident oznámil ihned poté, co k němu došlo. Jeho nástup do nejvyšší funkce to tak podle ní neohrozí.

Kallasvuo v Nokii pracuje od roku 1982. V poslední době jako šéf klíčové divize mobilních telefonů. Ve funkci střídá Jormu Ollilu, jenž z Nokie udělal světovou jedničku ve výrobě mobilů.

Ollila nyní odchází proto, že jeho společnosti se v posledních letech nedaří tak jako dříve a potřebuje ve vedení novou krev. Navíc on sám dostal lukrativní nabídku od ropného koncernu Shell, kde se stane předsedou správní rady.

Kallasvuova pokuta dosahující bezmála milionu korun je vysoká, nikoli však rekordní. V roce 2002 dostal jiný manažer Anssi Vanjoki, shodou okolností také z firmy Nokia, za překročení rychlosti ve městě o 25 kilometrů v hodině pokutu 116 tisíc eur (3,3 milionu korun). Což odpovídá jeho tehdejšímu výdělku za 14 dní.