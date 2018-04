Nový Samsung SGH-E715 s bleskem pro fotoaparát

Zákazníci operátora T-Mobile v USA by se v nejbližší době měli dočkat nového Samsungu SGH-E715, který podporuje americká GSM pásma 800/1900 Mhz. Ten je narozdíl od stejně netrpělivě očekávané evropské varianty SGH-E700, vybaven bleskem pro fotoaparát a externím OLED displejem s možností zobrazit i analogové hodiny. Ostatní funkce by měly být shodné s evropskou verzí. Integrovaného blesku se ale časem asi dočkají i evropští zákazníci. Model E715 by měl mít i evropskou variantu, označenou jako E710.