Nový Sagem X8 - designérský skvost z Francie (první informace a fotografie)

Mnoho zákazníků řeší dilema: véčko, nebo klasický telefon? Sagem má pro všechny váhající zákazníky zajímavé řešení. Jmenuje se X8 a bude se jednat o telefon, který bude véčko, ale nebude problém jej rychle přeměnit do tvaru klasického telefonu. Za všechno může speciální systém kloubu, který si společnost Sagem nechala patentovat a který dokáže rozevřít véčkový telefon o celých 180 stupňů.

Kovový šat a skrytá anténa

Aby šel telefon rozevřít do podoby klasického přístroje, musí mít integrovanou anténu. Sagem však šel ještě dál a zvolil takový design, že jak zavřený, tak otevřený vypadá naprosto přirozeně. Luxusnímu vzhledu přístroje pak sekunduje kovový kryt ve speciální povrchové úpravě a také tvar kláves a třeba i reproduktoru.

První fotografie je na světě

Oficiálně zatím Sagem tento model nepředstavil, i když se o něm ví poměrně dlouho. První fotografii zveřejnil ruský server Mobil-review.com až tento týden (při příležitosti moskevského veletrhu Svyaz Expocomm). Zatím neznáme přesnou specifikaci telefonu, podle dostupných informací by měla jeho výbava odpovídat nabídce funkcí u modelu X6, který se do prodeje dostane zanedlouho. Preview tohoto modelu najdete zde.

Fotoaparát bez debat, blesk s otazníkem

Sagem X8 určitě bude mít integrovaný fotoaparát, nejpravděpodobněji s rozlišením 640 x 480 obrazových bodů se čtyřnásobným digitálním přiblížením. Je možné, že telefon bude mít dokonce i integrovaný blesk, tuto funkci ale nemáme potvrzenu. Displej by měl být aktivní (TFT) s podporou 65 000 barev. Telefon by samozřejmě měl zvládat MMS zprávy a pojmout 100 SMS. O GPRS se nemá cenu zmiňovat, minimální konfigurace by měla být 4+1 timeslot. Telefon by měl být vybaven i infraportem, hlasitým hands free a měl by mít i hlasové funkce, jako je zápisník a hlasové vytáčení.

Ještě si budeme muset počkat

Na přesnou specifikaci si ještě budeme muset chvíli počkat, telefon by se měl začít prodávat ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Cenu zatím neznáme, odhadem by se mohla vejít pod 15 000 Kč. Drtivý nástup podobných telefonů letos na podzim by mohl cenu ještě o něco srazit. Již nyní ale můžeme Sagem pochválit za neotřelý designérský nápad, takový telefon na trhu chyběl a jistě si najde množství příznivců.