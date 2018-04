Nový Sagem X6 má TFT displej a integrovaný fotoaparát!

Sagem kompletně obměňuje své portfolio mobilních telefonů. Vedle dnes již známých modelů X5 (d), X3 (d) a dvou véček MY3078 a MY3088 nabídne ještě do poloviny roku minimálně dva další modely. Obě novinky představil výrobce tento týden na konferenci v Hamburku a veřejnosti je ukáže na jarním veletrhu CeBIT, který začíná 12. března.

První novinkou je přepracovaný model X5, tentokrát s označením X5e. Telefon se od svého vzoru vzhledově nijak výrazněji neodlišuje, má stejný tvar a rozměry, nabízí výměnné kryty a i klávesnice je úplně stejná. Hlavní rozdíl je v použitém displeji. V původní verzi X5 je barevný displej s podporou 256 barev, novinka má pak nový displej s podporou 4 096 barev (v obou případech má displej rozlišení 101 x 80 obrazových bodů). Jedná se o podobnou změnu jako u nového Philipsu Fisio 825, který se od původního modelu 820 liší právě také lepším barevným displejem. Inovace u Sagemu je však důkladnější než u Philipsu. Nový model X5e má navíc podporu MMS zpráv, dokáže k jednotlivým telefonním číslům přiřadit nejenom ikonu, ale i fotografii. Tu je pak možné použít i pro spořiče a tapety displeje. Všechny další funkce telefonu by měly odpovídat nabídce původní verze X5, jejíž recenzi najdete zde. Na vybraných trzích se začne Sagem X5e prodávat v dubnu letošního roku a výrobce slibuje velmi zajímavou cenu, kterou ale zatím blíže nespecifikoval.

Druhou a asi i zajímavější novinkou je úplně nový model Sagem X6. Ze zatím jediné dostupné fotografie nelze posoudit celkový vzhled přístroje, zaujme však netradičně řešený ozdobný prvek v horní části klávesnice (rozměry a hmotnost přístroje zatím výrobce nezveřejnil). Daleko zajímavější je výbava nového Sagemu, která zahrnuje jak integrovaný fotoaparát (rozlišení fotografií až 640 x 480 obrazových bodů), tak rozměrný aktivní (TFT) barevný displej s rozlišením 160 x 128 obrazových bodů, který umí zobrazit až 65 000 barev. Takovýmto displejem se zatím mohou chlubit jen asijské telefony od Panasoniku, či Samsungu. Telefon samozřejmě podporuje i multimediální zprávy (MMS) a překvapením je kapacita vnitřní paměti telefonu, která by měla dosahovat kapacity 2,5 MB. O telefonu ještě víme, že bude umět polyfonní melodie a stejně jako výše popsaný model X5e, nabídne možnost přiřadit ke jménům v telefonním seznamu reálnou fotografii volaného, či jiný obrázek. Podle dostupných informací by se nový Sagem X6 měl začít prodávat ještě v květnu tohoto roku, cenu však výrobce zatím nezveřejnil.

Pro doplnění ještě uveďme další dva nové telefony Sagemu, které ale u nás asi v běžném provozu nevyužijete. Sagem totiž nově nabízí své dva aktuální modely X3 a X5 i pro použití v USA. Oba telefony se nijak neliší od běžných evropských verzí těchto přístrojů, pracují však v kombinaci evropského GSM pásma 900 MHz a amerického GSM pásma 1900 MHz. Poznáte je podle písmene „p“ v jejich názvu a není nám známo, že by je bylo možné koupit i v Evropě. Pokud však potřebujete levný telefon pro cesty za Atlantik, mohl by se vám jeden z těchto Sagemů hodit. Především model X3p by měl být cenově velmi výhodný a díky podpoře pásma 900 MHz jej lze používat i u nás.