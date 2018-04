Nový Sagem my X-2 - elegantní low-end s barevným displejem (první informace)

Nový low-end s barevným displejem připravil francouzský výrobce Sagem. Jeho připravovaný model my X-2 vychází z typu my X-5 a zdědil po něm i barevný displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů s podporou 256 barev, na který se vejde až osm řádků textu. Nejedná se tedy o nový displej s podporou 4096 barev z nové verze my X-5 s označením X-5e. Novinka míří do jiné cenové kategorie než model X-5. Mělo by se jednat o velmi levný přístroj, se kterým se budeme setkávat v předplacených sadách.

S polyfonií, ale bez GPRS

Telefon s hmotností 89 gramů a rozměry 99 x 45 x 20,5 milimetru se může mimo jiné pochlubit osmihlasým polyfonním vyzváněním s podporou formátů Midi, Wave a iMelody, WAPem, kalkulačkou, konvertorem měn a budíkem. Vestavěný telefonní seznam pojme 250 kontaktů. Telefon by se měl podle prvních informací obejít bez her a alespoň jednoduchého organizéru. Možnost synchronizace, úpravy obrázků na displeji a nastavení vlastního vyzvánění je tedy závislá na koupi kabelu nebo na využití WAPu. Novému Sagemu chybí datová podpora a infraport. Verze s podporou GPRS zatím nebyla představena, je ale možné, že s ní za čas výrobce vyrukuje.

Elegán

Tvary nového telefonu vycházejí z modelu my X-3, tedy s funkčními tlačítky rozestavěnými pod displejem do oválu. Telefonu to docela sluší, výrobce by si s ním rozhodně ostudu udělat neměl. Podle všeho bude k dispozici několik barevných variant, nejen modrá, kterou si můžete prohlédnout na obrázcích. Standardní baterie je Li-Ion o zatím neznáme kapacitě, telefon by s ní měl na jedno nabití vydržet 340 hodin na přijmu, nebo pět hodin hovoru.

Levný, levnější, nejlevnější?

Nový dvoupásmový Sagem my X-2 se pravděpodobně stane konkurentem Alcatelu OT 332, Motoroly C350 nebo některého z nových Siemensů (C60). Cena Sagemu my X-2 by neměla být vyšší než 150 euro, tedy bezpečně pod pět tisíc korun. Podle některých informací by cena mohla být ještě nižší. Telefon by měl být k dispozici poměrně brzo, zřejmě již v průběhu léta.

Trochu tajemství na závěr

Na závěr pro vás máme ještě fotografii jednoho tajemného véčka s logem Sagemu. Podle našich informací by se mělo jednat o model C-5W, ale od výrobce to potvrzené nemáme. Telefon nápadně připomíná Sewon SG-P100 představený na letošním CeBITu. Tento telefon ale můžete najít i pod jinými značkami jako třeba Haier. Originál od Sewonu nemá na horním krytu tolik kláves a to, co vypadá jako druhý displej, je jen průhledové sklíčko na hlavní a jediný displej telefonu. Dle dostupných zdrojů by měl nový Sagem C-5W mít displej s podporou 256 barev (stejně jako Sewon) a měl by nabídnout polyfonní melodie. Rozměry telefonu neznáme, hmotnost je prý 80 gramů. Více toho o tomto telefonu nevíme.