Na internetovém fóru HowardForums se objevila nová fotografie připravovaného nástupce ultratenkého véčka V3 Razr od Motoroly. Design nástupce, který by se měl jmenovat V3i, se pravděpodobně příliš měnit nebude. Na první pohled by mělo upoutat logo pod vnějším displejem, které je modře podsvícené. Podle fotografie menu telefonu je zřejmé, že nový Razr bude podporovat iTunes, stejně jako nový model Rokr E1.

Na rozdíl od stávajícího provedení Razra by měl nástupce podporovat paměťové karty formátu TransFlash. Nástupce by měl mít také megapixelový fotoaparát a podporu datových přenosů EDGE. Nástupce Motoroly V3 Razr by měl být představen ještě do konce roku.