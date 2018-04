Nový QuickSheet? Už zase není co řešit !

Souboj spreadsheetů na Palm/Piloty nabral v první polovině listopadu na obrátkách. Po akvizici Iambicu do nákupu TinySheet a realizaci nových verzí 2.0, 2.2 a 2.5 zareagoval Cesinc dlouho avizovanou a připravovanou verzí QuickSheetu 4.1, který má v sobě integrován program QuickChart, což není nic menšího, než první přímá integrace grafů do tabulkového procesoru na Palm/Pilotech.

Srovnání spreadsheetů jsem se věnoval v předminulém týdnu, kdy ještě QS byl ve verzi 4.0. Poměr cen/výkon tří hlavních konkurentů byl v tu dobu celkem srovnán v pořadí QuckSheet, mírně za ním PiMiniCalc, pronásledován mohutně finišujícím TinySheetem. Dlužno říct, že s novou verzí si QS opět zcela suverénně upevnil pozici na špici žebříčku pilotích tabulkových procesorů.

Na první pohled se verze 4.1 ničím neliší od 4.0. Přibyla však nová funkce CHART(range), po jejímž vložení a řádném vyplnění (do range zadáte oblast grafu) se můžete dvojklikem na toto políčko přenést do integrované aplikace QuickChart.

V QuickChart jsou pouze dvě preference, a to přepínače zobrazení názvu grafu a zobrazení škály šedé (při vypnutí šedé zobrazuje data různými výplněmi). Ostatní preference a nastavení se vážou již na konkrétní typ grafu a probereme si je dále.

Jaké typy grafů tedy QuickChart nabízí :

Line Chart - Spojnicový graf

Ideální typ grafu na zobrazení různých trendů v časovém období (pozor - měly by mít stejné intervaly, jinak je průběh grafu zkreslen). Můžete si zvolit 4 typy značek (žádnou, bod, velký bod, křížek), okno grafu je aktivní, tzn. po kliknutí na příslušný bod se zobrazí název a hodnota.

Bar Chart - Sloupcový graf

Může rovněž zobrazovat změny za časové období, ale nejefektivnější způsob použití je jako srovnání mezi jednotlivými prvky tabulky.Má dvě základní formy - Cluster a Stack. Při první jsou jednotlivé série zakresleny jako samostatné sloupce, při druhé jsou naskládány na sobě a znázorňují tak strukturu dat.

Pie Chart - Výsečový graf

Ideálním zobrazením vztahu, poměru, podílu částí k celku je výsečový graf.Nabízí zobrazení pouze jedné série dat, což je logické. Nevýhodou grafu je zdlouhavé vykreslování, nicméně v některých případech je jeho použití nezastupitelné.

Scatter Chart - XY graf

XY graf zobrazuje vztah mezi číslenými hodnotami v několika řadách dat, jako souřadnic os X a Y. Slouží zejména ke statistickým a vědeckým výpočtům, například znázornění korelací a podobně.

Stock Chart - Graf cen/Akciový graf

Zvláštní typ grafu vyjadřující vývoj cen (např. akcií, ale i např. zásob). Má předepsanou strukturu dat se čtyřmi sloupci - název, nejvyšší cena, nejnižší cena, konečná (zavírací) cena. Je velmi užitečný na znázorněný rozptylu i trendu vývoje ceny. Rovněž tento graf je navíc aktivní.

Line Bar Pie Scatter Stock Série RxC ano ano ano ano ano Typy zobrazení bodů 4 -- -- 4 4 Legenda ano ano ano ano -- Ukaž hodnotu ano -- ano -- ano Spojení bodů ano -- -- ano -- Označit osy ano ano -- ano ano Přepínač Y =0 ano ano -- ano ano Přepínač X=0 -- -- -- ano -- Víc sérií ano ano -- ano ano Aktivní graf ano -- -- -- ano Cluster X Stack ano -- -- --

Ostatní změny :

QuickSheet 4.1 - to není jen integrace QuickChart (i když tato změna je nejviditelnější). Cesinc přidal ještě některé další změny a vylepšení, které možná nejsou tak výrazné jako grafy, nicméně tabulkového uživatele jistě velmi potěší :

- kromě funkce CHART přibyly funkce RADIANS a DEGREES pro vzájemné převody radiánů a stupňů

- došlo k rozšíření funkce IF, kde nyní je možno srovnávat rovněž textové řetězce (velmi důležitá funkce!)

- při použití formátu datumu můžete přepnout do tzv. short formy, kdy se zobrazí pouze den a měsíc

- napíšete-li před vzorcem uvozovku, zobrazí se jako text

- podpora funkce TAB a BACK TAB pro přeskakování mezi políčky

- kliknutí na záhlaví přímo vyvolá menu

- a některé další drobnosti a vylepšení, včetně optimalizace výkonu ...

Závěr :

Nezbývá než zopakovat z názvu článku - není co řešit, QuickSheet se (poté, co se na něj začaly dotahovat PilotMiniCalc a TinySheet) opět pohodlně usadil na trůně pilotích spreadsheetů. Schopnost graficky zobrazit data v tabulkových procesorech je neoddiskutovatelně důležitá a QuickSheet v tomto ohledu celou věc zvládl takřka dokonale (to slůvko takřka je tam proto, že mi QuickChart občas spadl do měkkého resetu - např. po zadání nesmyslných požadavků na graf, což byla u stabilního QuickSheetu věc takřka nevídaná, může to však být pouze problém demoverze).

A jedna dobrá zpráva ještě na závěr - zakoupíte-li QuickSheet 4.1 do konce roku 1999, získáte s ním QuickChart za nezměněnou cenu 49.95$. Jinak stojí QuickChart samostatně 19.95$. Oficiálním resellerem firmy Cesinc v České republice je firma PDAPlanet, kde můžete QuickSheet získat za české korunky (1.800 Kč), včetně plné další podpory.