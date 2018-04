Nový Psion series7 - opravdu se v Psionu konečně probudili?

Boj o mobilní počítače se stupňuje! Psion je již delší dobu pod tlakem ze strany některých výrobců mobilních přístrojů. A tak se čeká, co firma udělá, aby si udržela nebo snad i vylepšila svou pozici. Nedávno oznámil Psion uvedení nové série "kapesních" počítačů na trh. Nová řada je označena jako série 7, a vyznačuje se větší klávesnicí, PC card slotem a hlavně velkým barevným displejem. Podívejme na "díry", který bude tento model zcela jistě mít. Baterie žádná sláva

Prodejci Psionů vždy zdůrazňovali "tu výdrž" na baterie, kterou modely z řady 3 a řady 5 bezpochyby mají. Bohužel s tím je konec! Series S-7 se propadá na místa hodně vzadu. Takový NEC 770 s modemem a vestavěným VGA výstupem vydrží 7 až 8 hodin, model 880 s displejem 800x600 vydrží 10 hodin a Compaq Aero 8000 by snad měl žít až 16 hodin a Jornada 680 láme rekort s rozšířenou baterií - 21 hodin. Vzniká otázka: kolik by vydržel S-7 kdyby měl v sobě modem, VGA výstup a obrazovku 800x600? Proto říkám: baterie žádná sláva. Bez modemu nechtějte jít do 21. století

Podle všeho je k S-7 nutné dokoupit externí modem ve formě PC karty. Takže další peníze a spotřeba proudu navíc. Naproti tomu všechny poslední modely s WinCE mají dosti slušné modemy v ceně: HP Jornada, Sharp Tripad, NEC 770 ... Nekompatibilita s internetem

Vsadím se o všechny peníze, že když dám na S-7 v prohlížeči stánky E-Banky, tak dopadnu jako na všech jiných přístrojích, kde neběží Explorer 4.0 a vyšší. Na svůj účet se nedostanu. Nemožnost plné slučitelnosti s Internetem je v současné době jeden z nejčastějších důvodů, proč zájemci o mobilní počítače řeknou NE a raději si koupí klasický notebook. Jsem zvědav, jak se S-7 popere s takovými věcmi jako jsou framy, j-script a java. MS Office - odvěký nepřítel

Všichni musejí být slučitelní s Office 97, to je dnešní realita. A proto není žádnou nadsázkou, když řeknu, že práce s dokumenty Word 97 a Excel 97 je základní podmínkou toho, aby kapesní počítač byl opravdu použitelný. Alespoň mít možnost, když mi poštou přijde příloha z Wordu nebo Excelu, podívat se, co je to vůbec zač. Myslím si, že tady S-7 také pohoří. StrongARM SA1100 133MHz

Jestliže se "psioňáci" chvástají tím, že mají tisíce programů pro své miláčky, tak díky novému procesoru v řadě S-7 začínají od nuly. Zkušenosti z Jornadou 820, která také jede na procesoru StrongARM, říkají, že většina tvůrců programů si nebude s kompilací nových verzí lámat hlavu, dokud se neprodají tisíce kusů přístrojů a nevznikne poptávka po software. Honda connector - RS232

Někteří výrobci už pochopili, co je to standard. Někteří ještě ne. Myslím si, že takové věci jako "Honda konektory" patří někam do motocyklistiky a RS-232 by měl být typu Canon DB9. Vždy mi připadá trochu legrační, když vidím, jak jsou zařízení se standardním sériovým portem připojována přes kombinace různých neestetických redukcí, zbastlených na koleni. Resumé: Od S-7 ruce pryč

Tento článek je jasně zaměřen, aby odradil případné zájemce o S-7. Počkejte si až bude S-7c, kde Psion vychytá uvedené mouchy. Zatím si kupte něco, co už na trhu je a slouží to dobře. Máte mezi čím volit: Jornada 820, NEC 770, NEC 800, Tripad PV-6000 a další modely. ilustrace: Psion, plc