Nový Psion series7

6. září Psion oznámil uvedení nové série oblíbených kapesních počítačů na trh. Jedná se o sérii 7. Psion s7 je vybaven větší klávesnicí, PC card slotem a hlavně velkým barevným displejem.

Nový produkt má lákavé specifikace. Full touch klávesnice, velká operační paměť, výdrž 8 hodin operačního času (na to, že dnes mají nové notebooky operační čas do 4 hodin je to slušný výkon) a rychlejší procesor. I komunikační schopnosti byly u Psionu 7 vylepšeny.

Vylepšení doznal i displej, který se chlubí rozlišením 640x480 bodů a velikostí 7.7".

Psion 7 byl vystavěn na základech úspěšného Psionu 5mx. Z toho plyne, že má vestavěnou podobnou sbírku softwaru pro práci s dokumenty, pro komunikaci s internetem (jak www, tak email a jiné) a další programy pro správu kontaktů a databází s nimi.

V praxi se Psion 7 řadí výdrží k jeho předchůdcům, ale svou výdrží a způsobem práce se řadí spíš mezi pohodlnější subnotebooky. Ovšem na subnotebooku musíte strávit v koncovém pohledu spoustu času na to, abyste se dočkali nahrání aplikace do paměti a pak ještě dat, kdežto v Psionu tato čekací doba defacto odpadá nebo se spíše zkracuje na minimum.

Rozhraní RS232 slouží k přímému propojení k PC, tiskárně, či jiným zařízením a stejnou funkci zastává i IrDA port, který umožňuje například i vcelku dosti pohodlnou práci s mobilními telefony.

Po integraci PC card slotu lze Psion 7 rozšířit i o další příslušenství, mezi které patří v první řadě Psion Dacom Goldcard, ale bude se k ní řadit celá řada dalších PC karet, které budeme moci použít v Psionech.

Psion 7 pohání 100 MHz procesor Intel StrongARM. Pro správný chod aplikací disponuje Psion 7 16MB paměti RAM, která se nechá rozšířit až na 32MB. Dále se paměť nechá rozšířit i pamětí compact flash. V Psionu 7 se již nemusí vyměňovat tužkové baterie, protože obsahuje nabíjecí Li-Ion baterie.

Celá tato záležitost váží 1.150 gramů, což je dnes na subnotebook něco mezi akorát a málo a na organizér nebo PDA moc, ovšem organizéry nemají takové možnosti, jako například Psion 7 a Psion 7 má pro změnu velmi ojedinělý systém, kde máte data přístupná okamžitě, bez čekání a můžete pracovat kolem 8 hodin v plném pracovním nasazení.