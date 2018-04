Nový převratný Palm na trhu

Na serveru brighthand.com se objevila tato zpráva o novém Palm PDA, které je určeno opravdu všem! Je určen i pro sociální vrstvy, školy a běžné použití v práci, domácnosti, při sportu, rekreaci a všude, kde chcete na svoje okolí zapůsobit novým elegantním PDA nejnovějších technologií. Celý PDA je postaven na nejnovějších poznatcích a trendech ve výpočetní a kancelářské technice. Tento PDA vytvořil novou laťku v cenové politi c e firem vyrábějících PDA zařízení. Tento nový kousek do rodiny PDA se může pyšnit heslem: PDA do každé kapsy !

Základní prvky nového PDA Palm:

Pohotový, kapesní, moderní design

Možnost pracovat ve všech polohách

Maximální ergonomie (pro leváky i praváky)

Bez nutnosti napájení

Možnost použití barev nebo černobílého zobrazení

Maximální možné rozlišení zobrazení

Standardní aplikace, tak jak je znáte z PalmOS

Nejnižší náklady na koupi

Možnost výměnných krytů

Závěr:

Tak snad jsem vás

přesvědčil o koupi. Bohužel,musím vás zklamat, ale tento stroj není zatím dostupný na českém trhu. Snad se dočkáme jeho masovějšího rozšíření do našich řad a budeme se s ním setkávat na kaźdém rohu. Pokud ne, tak si ho přivezte třeba z dovolené

z USA.