(ČIA) - Nové představenstvo Českých radiokomunikací na svém prvním zasedání zvolilo svým předsedou Torbena V. Holma. Místopředsedou představenstva se stal Joseph E. Carvin. ČIA to dnes sdělila tisková mluvčí společnosti Dagmar Francková.Členy představenstva v současné době jsou Thomas Andresen, Joseph Carvin, Miroslav Čuřín, Torben V. Holm a Radenko Milakovič.

Majoritním vlastníkem společnosti se v loňském roce stalo konsorcium Bivideon, tvořené Tele Danmark a Deutsche Bank. To má nyní v Českých radiokomunikacích 71,89 procenta akcií, druhým největším akcionářem je s 10,24 procenty The Bank of New York International Nominees.