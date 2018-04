Nový portál Oskaréna: tipy, triky, info pro Oskarovy zákazníky

Oskar spustil nový portál Oskaréna. Na jeho stránkách naleznete množství triků, tipů, odkazů na užitečné stránky a programy, které pro všechny uživatele mobilů připravuje 30 nejlepších Oskarových technoidů. Najdete zde též méně známé informace o Oskarových službách. V poradně budou Technoidi pomáhat uživatelům překonávat technické a jiné obtíže s jejich mobilními telefony. Součástí stránek je prostor pro vaše připomínky a tipy na zlepšení.

Příklad triku:

Siemens řady M a C 35i. Seznam VIP.:

Telefonní číslo uložíte do VIP seznamu rychle tak, že jako poslední znak za jménem napíšete vykřičník.

Příklad připomínky:

SMS Seznamka: Zájemce trvale hledající ;-) by uvítali službu, díky níž by dostávali nové inzeráty dle požadovaných kritérií automaticky na mobil. Po přihlášení se do služby by dostávali nové inzeráty (počet i parametry by si navolili při přihlášení se do služby).