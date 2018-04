Nový Philips Xenium 9@9++ vydrží na příjmu až jeden měsíc! (první informace)

Vadí vám nutnost častého nabíjení mobilu? Je vám pět, deset dní výdrže málo? Pak se vám asi bude hodně líbit nový Philips Xenium 9@9++. Výrobce totiž u tohoto telefonu slibuje výdrž na jedno nabití baterie až po dobu jednoho měsíce. Pokud by se vám tento údaj zdál přitažený na vlasy, neboť máte neblahé zkušenosti s rozpory mezi deklarovanou a reálnou výdrží většiny mobilů, měli byste svou skepsi odhodit. Philips totiž již jednoho rekordmana ve výdrži mobilu na jedno nabití má a jmenuje se Xenium 9@9. Tento předchůdce dnešní novinky totiž vydrží na příjmu 14 dnů, a to nejen na papíře od výrobce, ale i v reálném provozu.

Nové Xenium je velmi podobné svému předchůdci. Má taktéž kovový kryt, ale již integrovanou anténu. Další změnou je absence bočního otočného ovladače, který nahradil čtyřsměrný směrový kříž na přední straně telefonu. To by mělo být ku prospěchu věci, ne že by boční ovládání u předchozího modelu bylo vyloženě nepovedené, ale řekněme poněkud neohrabané. Nyní jsou všechny ovládací prvky pod displejem, na boku telefonu zůstaly jen klávesy pro ovládání hlasitosti. Na letošním veletrhu CeBIT jsme měli možnost si tento nový Philips na chvíli prohlédnout a musíme uznat, že mu to docela sluší. Bohužel, obsluha stánku nám jej zakázala vyfotografovat. Důvodem asi byl fakt, že oficiální premiéra tohoto telefonu se koná až tento týden v jihočínské Šanghaji.

Výbava telefonu doznala oproti původnímu modelu několika podstatných změn a je na docela slušné úrovni. Displej je sice jen monochromatický, ale jasně bíle podsvícený, takže velmi dobře čitelný. Výbava telefonu kopíruje současný model Philipsu, Fisio 625, takže v ní najdeme podporu GPRS (4+2 timesloty), e-mailový klient, EMS, hlasitý odposlech a třeba i slušnou vnitřní paměť telefonu. Ta pojme 500 záznamů a ke každému jménu lze přiřadit až pět čísel, e-mailovou adresu a poznámku. Slušná je i paměť na SMS zprávy, do telefonu jich lze uložit až 100. Telefon lze synchronizovat s počítačem, což majitelé využijí u kalendáře a třeba i pro nahrávání obrázků a polyfonních melodií do telefonu. Nové Xenium podporuje i hlasové vytáčení a hlasový zápisník.

Největší předností nového Philipsu je ale výdrž jeho baterie na jedno nabití. Baterie je typu Li-Ion s kapacitou 840 mAh, což není nijak závratná kapacita. Je tedy zřejmé, že Philips má u modelů Xenium perfektně zvládnutou spotřebu energie. Podle výrobce by novinka měla vydržet na příjmu až 750 hodin, což je přes 31 dnů. Čas hovoru je pak přes sedm hodin. Předchozí model Xenium 9@9 vydrží bez telefonování přes 14 dnů, což můžeme potvrdit i z vlastní zkušenosti a s rok a půl starým telefonem. Při občasném volání se samozřejmě výdrž zkracuje, ale se zhruba dvěma hodinami stále vydrží na příjmu deset dnů. Jedná se tak o naprosto ideální telefon pro záložní kartu, nebo pro cestu na dovolenou. Nabíječku můžete s klidem nechat doma. Novinka by pak měla tyto hodnoty ještě výrazně překonat, ale vlastní test jsme zatím provést nemohli.

Xenium 9@9++ má rozměry 108 x 44 x 20 mm a jeho hmotnost je 93 gramů. Telefon se bude prodávat ve dvou barevných variantách - stříbrné a černé - a k dostání bude již ve druhém čtvrtletí letošního roku. Podle zatím dostupných informací je jasné, že se bude prodávat v Asii, zde pak bude mít i lunární kalendář a horoskop, a je také o něj velký zájem v Rusku. Jestli se bude prodávat i v Evropě, potažmo u nás, nevíme. Cena telefonu by se měla v přepočtu pohybovat okolo sumy šesti tisíc korun.

V dnešní době může nové Xenium působit trochu archaickým dojmem, přece jen se jedná o reinkarnaci tři roky starého modelu. Výbava telefonu ale není špatná a jeho obrovskou předností bude jeho výdrž na jedno nabití baterie. V tomto směru se jedná o jasného světového rekordmana a mnoho zákazníků může právě tato vlastnost přesvědčit. Věříme, že i u nás by si nové Xenium našlo hodně zájemců, budeme si ale muset počkat, jestli se výrobce rozhodne jej v Evropě nabízet.