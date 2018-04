Nový Philips 855 - véčko rovné jako prkno (první informace)

S novinkami se značkou Philips by se letos mohl doslova roztrhnout pytel. Nejdříve, holandský výrobce se sídlem ve Francii, uvede na trh model nižší třídy 350 a model 535, který vychází ze známého Philipsu 530. Následovat by měly modely 330, 355, 550, 755, 759 a Xenium Color. Některé modely by měly být véčkové varianty už známých typů, další nabídnou dotykové displeje. U některých je ale pravděpodobné, že budou určeny pouze pro čínský trh.

V zavřeném stavu normální véčko s integrovanou anténou.

Jednou ze zajímavých novinek letošního roku jistě bude Philips 855. Toto véčko s integrovaným fotoaparátem totiž nabídne ojedinělou možnost prohlížení pořízených fotografií na obyčejném televizoru. Kabel pro propojení by měl být součástí standardního balení. Otázkou zůstává kvalita takovéto projekce. To bude jistě záležet na typu snímače integrovaného fotoaparátu a jestli tento fotoaparát nabídne pouze rozlišení VGA, jak udávají první informace, nebo vyšší jak se tvrdilo dříve (1,3 Mpx).

Po rozevření dlouhán vysoký téměř 170 milimetrů.

Dalším originálním prvkem tohoto véčka je možnost jeho rozevření o 180 stupňů, takže vznikne naprosto rovný telefon. Podobné řešení by měl mít i připravovaný Sagem my X-8, kterému tímto modelem Philips pravděpodobně vypálí rybník prvenstvím v této kategorii. Sdílená paměť nového rozevíratelného Philipsu bude slušných 9 MB. Dále Philips 855 nabídne vnitřní TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů s podporou zobrazení 65 536 barev. Venkovní displej displej dokáže zobrazit 4096 barev a bude jej možné použít pro pořizování autoportrétů.

Philips 855 si drží střídmý a elegantní design svých předchůdců. Potěší přehledné ovládací prvky a rozměrný TFT displej s podporou zobrazení přes 65 tisíc barev.

Další výbava Philipsu 855 zahrnuje vestavěný e-mailový klient, Java (MIDP 2.0) a infračervený port. Bluetooth bude pravděpodobně chybět. Chybět ale nebude podpora multimediálních zpráv - MMS a s tím spojené datové přenosy GPRS třídy 10. Philips 855 nabídne podporu tří pásem GSM (900/1800 a 1900 MHz) a jeho rozměry v zavřeném stavu budou - 85 x 47 x 25 milimetrů. Hmotnost se standardní baterií bude 91 gramů. S touto baterií by mělo nové netradiční véčko od Philipsu vydržet čtyři hodiny hovoru nebo až 16 a půl dne na příjmu. Philips 855 by měl být oficiálně představen na veletrhu CeBIT, je ale možné, že si Philips pospíší a předvede se s ním již v Cannes na veletru 3GSM World Congress koncem února letošního roku. Do prodeje by se pak tato novinka měla dostat od června a těšit se můžeme na příznivou cenu.