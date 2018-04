Nový Philips 655 - atraktivní design pro véčko (první informace)

Dalším novým véčkem Philipsu bude model 655. Telefon sice zatím nebyl oficiálně představen, přesto již nyní vám můžeme nabídnout první fotografie a technickou specifikaci tohoto nového véčka. Podle neoficiálních informací se Philips 655 dostane do prodeje na konci letošního roku. Pravděpodobně nejdříve v Asii a následně i v Evropě. Telefon by se měl prodávat i u nás. Cenu lze nyní jen těžko odhadovat. Pokud se situace na trhu do začátku příštího roku významně nezmění, tak by se cena tohoto modelu mohla pohybovat okolo 7 000 Kč.

Philips 655 je sourozenec modelu 855, který byl představen již na jaře letošního roku a na asijských trzích se již prodává. U nás by se měl Philps 855 začít prodávat po prázdninách.

Stejně jako Philips 855 je i nový model 655 véčko. V obou případech s integrovanou anténou. Model 855 se otvírá poněkud nezvyklým způsobem, takže je v otevřeném stavu úplně rovný. Oproti tomu má novinka klasický způsob otvírání, takže v otevřeném stavu její dvě poloviny svírají menší úhel než 180 stupňů, jak je tomu u většiny véček.

Philips 855 má zajímavý design, kterému dominují dvě kolečka na přední straně telefonu. Horní skrývá zrcátko a objektiv integrovaného fotoaparátu, v tom spodním je vnější displej. Celkový design telefonu je vcelku povedený, především zavřený telefon působí kompaktním dojmem. Na detailní zhodnocení vzhledu telefonu si ale budeme muset počkat, až budeme mít v ruce reálný telefon.

Vnější displej telefonu je monochromatický, pravděpodobně se jedná o monochromatický OLED displej. Naopak model 855 má vnější displej barevný. Hlavní displeje jsou u obou telefonů stejné, jedná se o TFT displeje schopné zobrazit 65 000 barev a mají rozlišení 128 x 160 obrazových bodů.

Výbava nového Philipsu bude poměrně bohatá. Integrovaný fotoaparát má rozlišení VGA a fotografie si následně bude možné prohlížet na libovolném televizoru díky funkci TV SlideShow. V telefonu najdeme Javu MIDP 2.0, sdílenou paměť o velikosti 7 MB, GPRS třídy 10, infraport, šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie a další funkce známé i z jiných modelů výrobce.

Philips 655 je atraktivní véčko, které by mohlo u zákazníků zabodovat. Příbuznému modelu 855 se to již dnes významně daří na asijských trzích.