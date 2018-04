Nový Philips 530 - perfektní výbava a atraktivní design pro mládež

Philips v tichosti představil nový model 530, v rámci reklamní akce s hudební stanicí MTV. Na rozdíl od předchozích modelů je tento přednostně určen mladým zákazníkům, a to především těm ze starého kontinentu.

Mladistvý vzhled

Patrně jako ostatní novinky od Philipsu je i model 530 vyroben společně s vývojářskou společností Cellon. Na rozdíl od některých předchozích modelů je ale určen spíše pro Evropu než pro Asii, na jejíž trh se Philips nyní cíleně soustřeďuje. Philips 530 zaujme atraktivním vzhledem, který osloví především mladé lidi, stejně jako barevným displejem se zatím neznámým rozlišením a počtem podporovaných barev. Telefon disponuje klávesnicí s podobnými tlačítky jako modely 820, 822 a 825, ale středový kříž je nahrazen pouze jedním - patrně potvrzovacím - tlačítkem. Funkce kříže z tlačítek přebírá joystick pod displejem, který doplňují kontextové klávesy.

Bohatá výbava

Novinka je vybavena zabudovaným FM rádiem, vedle tradičních SMS a EMS podporuje i MMS, pro jejichž využití chystá Philips přídavný fotoaparát, který by měl mít i otočný objektiv (podobný přídavný fotoaparát nabízí Motorola). S fotoaparátem souvisí i funkce Fotocall, která umožňuje přiřadit fotografii až k dvaceti skupinám volajících. Paměť telefonu by měla pojmout 300 kontaktů. Na příchozí hovor upozorní buď polyfonní melodie, nebo vibrační vyzvánění. Philips 530 je, podobně jako Siemens M55, vybaven propracovaným skladatelem melodií, které lze různě mixovat a nahrávat. Jak napovídá spojení s hudební stanicí, je tato vlastnost reklamně náležitě prezentována jako „Buď DJ“. Telefon dále podporuje rychlá data GPRS, a to třídy 10, a nabízí i podporu aplikací Java. Model 530 je vybaven infraportem, případná podpora Bluetooth (jako u modelů 820 a 825) není zatím známa, stejně jako přesné rozměry a hmotnost přístroje.

Jakmile budeme znát podrobnější informace a získáme další obrázky, neprodleně vás s nimi seznámíme.