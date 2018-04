Nový Philips 350 měl premiéru na veletrhu IFA (fotogalerie)

Philips chystá pro nejbližší měsíce několik nových modelů. Nejdříve se začne prodávat již dříve představený model 530, který svou výbavou patří do střední třídy, cenou ale spíš mezi low-endy. Tam patří i úplně nový model 350, který má o něco chudší výbavu než model 530, přesto si bez problémů poradí s MMS a lze k němu připojit i fotoaparát. Novinka by se měla bezpečně vejít do ceny 5 000 Kč za nedotovaný telefon, podle zákulisních informací bude stát možná ještě o pár stokorun méně. Novinka by se měla začít prodávat přibližně v listopadu tohoto roku, tedy asi o měsíc později než model 530. Philips 350 jsme vám již podrobněji představili minulý týden, dnes vám nabízíme fotografie funkčního telefonu. Navíc si můžete prohlédnout fotografie všech barevných variant modelu 530.

Philips 350

Nový Philips má zaoblené hrany, nemá ale tvar vajíčka (jako například velká část telefonů značky Siemens). Testovaný vzorek měl klávesnici a přední panel v černé barvě, stejně jako zadní kryt baterie. Ten je pogumovaný, takže v ruce ani na stole neklouže. Boky telefonu jsou stříbrné s oranžovým proužkem.

Nový Philips je poměrně malý a lehký, ve své kategorii - mezi low-endy - představuje slušný standard. Menu telefonu je stejné jako u modelu 530, displej je ale horší. Jedná se o pasivní (STN) displej s podporou 4 096 barev, na který se vejde devět řádků textu. Model 530 má displej aktivní s 65 000 barvami, přesto i displej novinky se nám docela líbil, je lehce nad průměrem displejů stejných parametrů a je lepší než displeje modelů Fisio 822 a 825.

Philips 350 umí přijímat i odesílat MMS a lze k němu připojit stejný fotoaparát, stejně jako k modelu 530. Nemá však infraport a integrované rádio. Funkce BeDJ v telefonu být může, záleží ale na konkrétním trhu a požadavcích operátora. Polyfonní melodie jsou dvaatřicetihlasé a velmi kvalitní - mohou konkurovat asijským telefonům.

Konektory - pro nabíječku a fotoaparát či sluchátka - jsou schované pod krytem, který není s telefonem nikterak spojen, což je poněkud nepraktické. Klávesnice telefonu má poněkud kontroverzní tvar. Alfanumerická tlačítka tvoří jednolitou plástev a poslepu se na nich asi moc dobře psát nebude. Jsou ale dostatečně velká a dobře podsvícená. Joystick je stejný jako u modelu 530, tedy pětisměrný včetně potvrzení. Čtyři funkční tlačítka jsou poněkud malá.

Telefon se bude dodávat ve čtyřech barevných variantách: námi testované „stříbrné“, dále v černé, modro-hnědé a bílo-červené. Na fotografiích si můžete prohlédnout všechny varianty ze všech stran. Stříbrná a černá varianta má zadní část telefonu pogumovanou, u ostatních dvou je z hladkého plastu.

Philips 530

Philips 530 je opravdu povedený telefon střední třídy, který má ambice stát se premiantem. Na veletrhu se hovořilo o ceně šest až sedm tisíc korun za nedotovaný přístroj, a to včetně přídavného fotoaparátu. Philips 530 má velmi bohatou výbavu, která zahrnuje MMS, polyfonní melodie včetně programu na jejich úpravu BeDJ, velkou paměť, integrované stereo FM rádio včetně hlasitého odposlechu (v tomto režimu monofonní), Javu ve verzi MIDP 2.0 a mnoho dalších funkcí. Jeho displej je v dané cenové kategorii jeden z nejlepších.

Design telefonu je povedený a nám se líbily všechny chystané barevné kombinace. Ty si můžete prohlédnout na fotografiích; červená, modrá a zelená má část zadního krytu průhlednou. Philips 530 se začne prodávat zhruba za měsíc, a to i na našem trhu.

Další novinky Philipsu

Philips vystavoval na veletrhu IFA svůj kompletní sortiment mobilních telefonů a DECT přístrojů. Mezi mobily se prý nyní nejvíce daří modelu 330, jehož recenzi najdete zde. V Asii je velmi populární i druhé véčko, model 630 s barevným displejem, které se ale u nás prodávat nebude. To platí i o modelu Xenium 9@9++, který je zajímavý extrémní výdrží baterie na jedno nabití. Tuto přednost oceňují především zákazníci v Rusku a dalších východoevropských zemích. Philips chystá na příští rok velké množství novinek, ty nám ale zatím nebyly předvedeny, ještě je příliš brzo.