Nový peering poskytovatelů připojení: InWay a TEN-155 CZ

Praha, 8. dubna 1999 -- Společnost InWay, a. s. v tomto týdnu zprovoznila peering s akademickou sítí TEN-155 CZ (dříve TEN-34 CZ) linkou 2 Mb/s. InWay, jeden ze členů sdružení NIX.CZ, tak dosahuje ještě kvalitnějšího propojení s českými poskytovateli Internetu a svým zákazníkům zaručuje rychlou dostupnost kteréhokoliv místa v Síti po celém světě. Nový peering znamená také rychlejší přístup k bohatým akademickým zdrojům.

InWay, a. s. má již dohody o peeringu s následujícími společnostmi: Bohemia.Net, CZCOM, LUKO CZECH-NET, EUnet, Global One Communications, GTS CzechCom, IBM ČR, INEC, Mopos, NetForce, OASA Computers, PVT, SPT Telecom, Telenor ČR, Telenor Internet, TEN-155 CZ a Czech On-Line.

O síti TEN-155 CZ:

TEN-155 CZ je národní vysokorychlostní počítačová síť určená pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání. Propojuje největší univerzitní města České republiky okruhy s kapacitou 34 až 155 Mb/s. Jejími uživateli jsou především vysoké školy, Akademie věd ČR, ale i vědecké knihovny. TEN-155 CZ je připojena k celoevropské vědeckovýzkumné síti TEN-155 rychlostí 34 Mb/s.

O uzlu NIX.CZ:

Neutral Internet Exchange (NIX.CZ) je organizace, která sdružuje poskytovatele internetových služeb v ČR s cílem propojení jejich sítí. Sdružení vybudovalo neutrální výměnný uzel Internetu, prostřednictvím kterého mohou být vzájemně propojeny internetové sítě jednotlivých poskytovatelů v ČR.

O společnosti InWay:

InWay, a. s. se profiluje se jako poskytovatel služeb Internetu (ISP) a poskytovatel obsahu Internetu (ICP). Nabízí telekomunikační služby související s Internetem. Firma se orientuje také na komplexní služby zákazníkům a na nabídku nových technologií. Stálými produkty v nabídce společnosti je připojení k Internetu pevnými a komutovanými linkami, návrh a tvorba informačních systémů, ATM, VPN, videokonference a zpracování a grafické návrhy stránek WWW. Součástí služeb zákazníkům je zabezpečení sítí včetně podpory uživatelů a kvalitního servisu. Propojení s českými poskytovateli Internetu umožňuje členství v NIX.CZ (v současnosti je zde využívána linka 2 Mb/s) a linka 2 Mb/s se sítí TEN-155 CZ. Mezinárodní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím společnosti WorldCom do sítě UUnet linkou 2 Mb/s do Frankfurtu n/M.

InWay, a.s. je členem mezinárodních společností TERENA a RIPE. Od svého vzniku v roce 1997 vybudovala vysoce účinnou a spolehlivou infrastrukturu. Díky tomu může poskytnout zákazníkům široké spektrum požadovaných služeb na velmi dobré technické úrovni, v úzké návaznosti na celosvětové trendy.

Tiskové zprávy najdete na http://www.inway.cz/inway/tisk.html, vše o firmě na http://www.inway.cz/.

Kontaktní adresa: press@inway.cz

InWay, a. s.

Na Beránce 2

160 00 Praha 6

Obchodní oddělení: (02) 51 00 44 12, info@inway.cz

Uživatelská podpora: (02) 51 00 44 00, helpdesk@inway.cz