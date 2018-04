Nový PalmOS 5 Sony Clié NX70 - informace a obrázky

Celá story má značný nádech pikantnosti - informace unikaly včera průběžně celý den, zveřejněny byly některé fotografie, které anonymní zdroj umístil na server Geek a odkud je převzal PalmInfocenter. Po zásahu firmy Sony byly ale fotografie z obou webů staženy.

Na jiném webu (CliéSource) byl k dispozici k prohlížení i stažení PDF soubor s informacemi o modelu NX70V, i ten byl ale na zásah firmy Sony stažen. Firma Sony se snažila seč mohla, nicméně nezabránila tomu, aby nebyl Internet plný obrázků (viz závěr tohoto článku) i informací.

Anonymní zdroj dal na Geek nejen fotografii, ale i několik parametrů nových modelů. Podle nich by měl mít Sony NX70 200 MHz procesor a 16MB RAM. To by nasvědčovalo použití procesoru PXA210, který běží na frekvenci 200MHz (v současné době v nové vlně PocketPC handheldů je používán převážně PXA250 s 400MHz taktem).

NX bude kopírovat sérii NR, kterou nedávno stáhla firma Sony z nabídky na SonyStyle Japan. Podobný vzhled a rozlišení 320 x 480 pixelů, dokonce Sony nabídne opět dvě varianty - dražší s kamerou a levnější bez ní. Kamera ovšem bude náležitě vylepšená a bude moci snímat video ve formátu MPEG4 a v největší rozlišení obrázků 640 x 480 - 320.000 pixelů (oproti 100.000 pixelům v NR řadě). F2.8. Filmy snímá v rozlišení 160 x 112.

V modelu bude mikrofon (s hlasovým záznamníkem) a schopnost přehrávat MP3 soubory. HotSync port bude ten samý, jako v nynější řadě NR.

Další zajímavostí nové řady bude přítomnost slotu CompactFlash, který ale nebude určen k práci s paměťovými kartami (od toho jsou Memory Sticky), ale s kartou 802.11 - LAN PEGA WL100. O MS kartě zdroje zatím nehovoří, ale zdá se nepravděpodobné, že by Sony vydala nový model bez svého MS slotu.

Clié NX budou používat standardní launcher s Hi-Res+ podporou, uživatel si ale bude moci zvolit nové zobrazení aplikací pro začátečníky.

NX modely mají být firmou Sony oficiálně představeny příští týden s tím, že budou dostupné koncem října. Budou tedy zhruba kopírovat Palmem ohlášený Tungsten, který má být představen 28. října a bude prvním Palmem s PalmOS 5. Verze s kamerou NX70V má stát kolem $600 a bez kamery NX60 $500.

My jsme informace převzali ze serverů PalmAlive, dalšími zdroji informací byl Geek.com, PalmInfocenter, CliéSource a zejména PDF soubor z Clie Source, který pak server na zásah firmy Sony stáhl.

Na obrázku je model (omluvte nižší kvalitu, příští týden bude Internet nepochybně zaplaven kvalitnějšími a technicky dokonalými) s popisky nejdůležitějších partií.

Na dalším jsou tři možnosti zobrazení souborů - klasické, HiRes a nové mód od Sony.

Ukázky z MPEG4 videorekordéru: