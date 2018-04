Nový Palm za 1.200 Kč ?

"Levný" počítač s PalmOS - prý chystá Elitegroup z Taiwanu - podle pověstí má jméno EPD 30, bude běžet na 16MHz Motorola Dragonball procesoru a bude mít 2 MB RAM a 4 MB ROM.

160x160 černobílý displej a IrDa port. Má mít Memory Stick slot, čímž by se stal po Sony Clie druhým počítačem vybaveným touto kartou. Rozměry jsou 85x122x19 mm a váha 175g.

Počítá se s koupí PalmOS uživatelem - počítač by měl být vybaven OS Mine OS. Jeho cena by se mohla pohybovat kolem $149 s tím, že cena s originálním PalmOS by měla být vyšší.

Informace NexGearu se zakládá na překladu článku ze stránky 51Digi.com z Číny.

Neuvěřitelnější interpretace ze stránek Adrians Rojak Pot firma PC-Chips prý chystá PalmOS klon - repliku Palmu za 30 USD s následujícími vlastnostmi :

- procesor Motorola Dragonball (neznámá rychlost)

- 2 MB flash ROM

- 8 MB RAM

Jak by mělo být dosaženo těžko uvěřitelné ceny $30, to zatím zdroj neví. Dle článku však nezanedbatelnou "úsporou" bude absence PalmOS ve 2 MB flash ROM paměti. PC-Chips vybaví flash ROM něčím, co se nazývá MiniOS. Firma by tudíž nemusela platit firmě Palm Inc licenční poplatky za použití operačního systému PalmOS.

Základní myšlenka tohoto řešení je, že si uživatel "odněkud obstará" kopii PalmOS a nahraje si ji do flash ROM, a tím získá plnohodnotný PalmOS počítač.

K této informaci se stavíme velmi rezervovaně, a to i proto (kromě "ceny"), že oficiální stránky PC-Chipu ji zatím nijak nepotvrzují. Obecně zatím vládne přesvědčení, že stránky se staly obětí dohadů, a zachytily fámu o EPD30, přičemž číslo 30 je interpretováno jako cena $30 a OS "MineOS" jako "MiniOS"...

Jedná-li to ovšem "lakmusový papírek", jakýsi pokus o zkoušku trpělivosti firmy Palm Inc a jeho "velkorysosti" ke klonům počítačů bez PalmOS, ale se schopností si PalmOS přihrát, těžko říct. Budeme pro vás každopádně sledovat !

