Nový Palm Pre 2 nabídne Hewlett Packard ve svém e-shopu

Palm, tedy nyní již HP Palm, zvolil trochu zvláštní způsob startu prodeje svého nového modelu Pre 2. Bez velkých fanfár ho krátce po představení začal nabízet exkluzivně u francouzského operátora SFR. Tam stojí s předplacenou kartou 399 eur, tedy necelých deset tisíc korun. Jinde telefon zatím zákazníci nekoupí.

V rozhovoru pro MarkGuim.tv prozradil Tim Pettitt, produktový manažer HP Palm, že se zákazníci mohou na nové Pre těšit i v nabídce internetového obchodu HP.com. Zatím ale neprozradil dostupnost a ani seznam zemí, kterých se tato nabídka bude týkat. Telefon však bude v prodeji neblokovaný, a tak by vlastně nemělo nic bránit jeho širší distribuci do světa.

Samozřejmě tento údaj nic neříká o tom, kdy si konečně po dlouhých letech budeme moci pořídit zařízení od Palmu bez problémů i v Česku. Možná to bude ještě trvat, ale slíbená distribuce přes e-shop dává HP jistou naději pro rychlejší rozšiřování produktů s webOS. Doufejme, že tedy HP se svou distribuční sítí a množstvím partnerů dokáže to, co Palm vlastně nikdy nedokázal.