Nový Palm Desktop 4.01

O novém Palm Desktopu 4.0 jsme psali v lednu. Upozornili jsme v článku rovněž na chybu v HotSync Manageru. Nyní tedy Palm, Inc zapracoval i na HotSyncu.

Nový HotSync Manager Software je ve verzi 4.0 s těmito vylepšeními :

- podpora pro synchronizaci s USB zařízeními (nové modely m500/m505 mají jako základní USB rozhraní)

- podpora pro zařízení s rozšiřovacím slotem

- synchronizace s modely, na kterých běží PalmOS ve verzi 4.0





HotSync manager je plně zpětně kompatibilní i se všemi předchozími verzemi PalmOS.

Na HotSync manageru jsem zaznamenal i několik kosmetických úprav - viz předchozí obrázek, při Install Tool zobrazí u programů k instalaci ikonku ve sloupci Destination.

Několik změn prodělal i Palm Desktop :

- úprava exportu vCal zajišťující správnou interpretaci časových zón v MS Outlooku

- odstraněny problémy při importu vCard (omezením počtu importovaných telefonních čísel na pět, což je maximální počet, který Desktop podporuje).

- položky DataBooku nyní mohou být přetaženy do jiného dne a/či rozdílného času

- v Edit menu v PalmDesktopu je dostupný forwarding vCard a vCal na počítačích s Outlook Expressem

Nový desktop si můžete stáhnout zde.

Na závěr jeden tip k Palm Desktopu :

Naučte se používat povel Send To - vyberte třeba několik kontaktů a zmáčkněte pravé tlačítko myši, zvolte povel Send To - nabídne se vám MS Word a MS Excel a export těchto záznamů ve formě tabulky do těchto desktopových programů!