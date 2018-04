NÁZOR: Čtvrtý operátor nebude. A pokud ano, tak vás taky oškube

Podmínky aukce jsou na první pohled napsány tak, že mají pomoci vstupu nového hráče na český trh. Jenže detailnější zkoumání odhalí, že prostoru pro nového operátora je velmi málo. V naší první analýze jsme vyslovili domněnku, že jednou z hlavních překážek bude pouze dočasná podmínka národního roamingu, který by navíc mohl získat jenom nový operátor, který v aukci nezíská kompletní sadu frekvencí.

Roaming pro každého nováčka

Druhou část původní domněnky nám ČTÚ vysvětlením podmínek vyvrátil. O národní roaming bude moci požádat kterýkoli subjekt, který v aukci získá dostatečné množství kmitočtů: tedy buď 2 × 15 MHz v pásmu 1 800 MHz, 2 × 20 MHz v pásmu 2 600 MHz a nebo libovolný příděl v pásmu 800 MHz. Přitom neplatí, že by kombinace spekter vyřadila žadatele z nároku na roaming.

"Nárok na využití národního roamingu vznikne i při zisku kombinace přídělů v pásmech 800 + 1 800 MHz nebo 800 + 2 600 MHz nebo 800 + 1 800 + 2 600 MHz," potvrdil Mobil.cz František Malina, tiskový mluvčí ČTÚ.

Ale jenom na 7 let

Jen 7 let roamingu? Národní roaming je v podmínkách aukce zaručen jen na 7 let. V podmínkách se doslova píše: "Žadatel převezme závazek uzavřít smlouvu na základě Závazku národního roamingu podle této kapitoly 5.7.1 na dobu účinnosti v délce minimálně 2 let, pokud oprávněný zájemce nepožádá o dobu účinnosti kratší. Žadatel se zaváže postupovat ve smyslu tohoto Závazku národního roamingu ve vztahu ke všem žádostem Oprávněných zájemců o národní roaming, které mu budou doručeny před skončením lhůty 5 let od právní moci rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů, kterým tento Žadatel získal příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz o celkové velikosti alespoň 2 × 10 MHz na základě tohoto výběrového řízení." To znamená, že nový operátor může žádat o dvouletou smlouvu po dobu pěti let. Pokud zažádá těsně na konci pětileté lhůty, získá tím roaming celkem na 7 let. Stávající operátory přitom nic nenutí nabídnout roamingové smlouvy delší. Podobné je to v případě velkoobchodní nabídky pro virtuální operátory. Opět je tu dvouletá smlouva a lhůta tentokrát 10 let, během které musí operátoři nových sítí přijmout smlouvu.

Druhá část odpovědi naši analýzu potvrdila. Úvaha, že povinnost poskytovat národní roaming novému operátorovi je garantována pouze na sedm let, byla správná. Právě tato podmínka ale znamená, že zájem nových hráčů o vstup na trh bude nejspíš velmi vlažný. A pokud se přeci jenom nový hráč objeví, rozhodně se nedočkáme tak agresivní cenové války, jaká se očekává.

Garance národního roamingu pouze na sedm let totiž znamená, že případný nový operátor by buď po sedmi letech fungování vlastně přišel o pokrytí. Nebo by na začátku aukce musel nastoupit s agresivními cenami a přeplatit stávající trojku operátorů především v pásmu 800 MHz, kde není příliš prostoru.

První případ by nastal, pokud by nový operátor koupil například jen frekvence v pásmu 2 600 a 1 800 MHz. Těmi je výhodné pokrývat výhradně města, venkovské oblasti se na těchto vyšších frekvencích pokrývají špatně. Ostatně, kdo si pamatuje start tehdejšího Oskara, moc dobře ví, o čem mluvíme. Operátor tehdy dostal příděl frekvencí především v pásmu 1 800 MHz. S touto frekvencí v pokrývání začínal a teprve později budoval pokrytí i v pásmu 900 MHz.

Jenže na ty si případný nový operátor nesáhne. Celou republiku by musel pokrýt frekvencí 1 800 MHz, což představuje neúnosné náklady na stavbu sítě. Po sedmi letech by ztratil možnost roamovat v GSM sítích stávajících operátorů a musel by fungovat jen se svou sítí na vysokých frekvencích.

Pokud by tedy případný nový operátor chtěl v České republice působit dlouhodobě, už od počátku se musí připravit na to, že musí být zcela soběstačný. Buď tedy zaplatí obrovské peníze za stavbu 1 800 MHz sítě, nebo je tu druhá možnost: přeplatí současné operátory v aukci spektra 800 MHz. Tato frekvence zaručuje snadné pokrývání i venkovských oblastí.

Zároveň to ale znamená, že by nový operátor musel brzy nabídnout i telefonování v LTE sítích. Frekvence 800 MHz je svými podmínkami nastavena tak, že nic jiného tu vlastně vítězové tendru pořádně pustit nemohou. Přeplatit stávající operátory v tendru o nacpané pásmo 800 MHz, kde je k dispozici pouze 2 × 30 MHz (tedy 2 × 10 pro každého hráče), může vyjít hodně draho.

Drahé volání i u nového operátora

Pokud by i přes nastavení podmínek do České republiky nový operátor zavítal, musel by počítat s extrémně vysokými investicemi. Buď do budování vlastní celoplošné sítě ve spektru 1 800 MHz, nebo do přeplacení stávajících operátorů v případě aukce pásma 800 MHz. Tam stojí blok 2 × 5 MHz 1,1 miliardy korun při vyvolávací ceně a operátor musí koupit bloky dva (minimálně).

Vysoké investice vynaložené jak do aukce, tak do stavby sítě by přitom nový operátor chtěl získat co nejdříve zpět. V podstatě by ho tak nic výrazně nevedlo k tomu, aby přinesl extrémně nižší ceny než mají současní operátoři. Jistě, mírná cenová válka by nastala, ale nový operátor by ceny nestlačil tak nízko, jako kdyby nemusel vynaložit několik miliard korun navíc.

Ano, nový operátor by také potřeboval rychle získat zákazníky, aby začal vydělávat – lákavé ceny se zdají být dobrým argumentem. Ale tady by stačilo například nabídnout levná rychlá data a pár na oko dobře postavených tarifů.

Malá naděje: dohoda s Oskarem

Malá naděje pro vstup nového mobilního operátora na český trh tu samozřejmě je. Je možné, že se najde někdo finančně natolik silný, že si bude moci dovolit obrovské investice do licencí a stavby sítě. Pokud tu někdo takový bude, nejspíš přijde z Asie.

Druhou možností by byla nějaká rozumná dohoda s některým ze stávajících operátorů. Jenže ti příliš nemají důvod pouštět mezi sebe někoho nového. Výjimka tu ale jedna je: Vodafone. Zatímco T-Mobile a O2 spolu sdílí své 3G sítě a budují je společně, Vodafone takového partnera nemá. Přitom v závodě o kvalitní pokrytí rychlými daty vynakládá pochopitelně výrazně více peněz než jeho soupeři.

Partner pro budování sítě by se mu tedy velmi hodil. Vodafone by například dále mohl budovat své stávající sítě a ty by propůjčil novému hráči nad rámec podmínek o národním roamingu nebo velkoobchodní nabídky. Nový operátor by naopak budoval především LTE sítě. Pokud tu někdo takový je, tak Vodafone o jeho vstupu musí vědět. Menší operátoři by tak utvořili velmi těsné partnerství. Je ovšem otázkou, jak by partnerství vytvářelo tlak na konečné ceny.

Poslední nadějí také je, že ČTÚ podmínky ještě změní a například národní roaming bude garantovat po dobu přidělení licencí, tedy na dobu 15 let. Zatím se nezdá, že by se k tomuto kroku chystal.

Nejasná budoucnost pro virtuály

Ani pro případné virtuální operátory není budoucnost kdovíjak růžová. Ti totiž budou vpuštěni pouze do nových sítí, které na základě vydražených frekvencí vzniknou. Virtuální operátoři tedy budou moci začít rozumně fungovat až v době, kdy nové sítě pokryjí téměř celou republiku. Navíc i velkoobchodní nabídka musí podle podmínek fungovat po dobu dvanácti let od přidělené frekvencí. To ale znamená, že virtuální operátoři nejdřív téměř pět let počkají, až budou vystavěny sítě a pak budou moci sedm let reálně fungovat.

Podmínka také znamená, že nový operátor, který by mohl přijít, vlastně nebude moci být napůl operátor a napůl virtuál. Pokud by totiž například koupil jenom frekvence ve spektru 1 800 MHz, kde je pro něj vyhrazený prostor, a v ostatních případech by spoléhal na velkoobchodní nabídku konkurentů, vydrží fungovat jenom dvanáct let.

Je skepse na místě?

Prostoru pro nového operátora je ve stávajících podmínkách aukce málo a pokud zůstanou takto nastaveny, vidíme příchod nového hráče velmi skepticky. Možná se ale na celou situaci díváme příliš černě. Možná, jsme jenom v podmínkách nehledali ty skulinky, které by naopak mohly dát výhodu novému hráči. Pokud nějakou cestu pro něj vidíte, napište nám o ní například do diskuse pod článkem.