Nový operátor má volnou cestu: ČRa nabízejí stovky vysílačů k pronájmu

"Věže ČRa jsou umístěny na místech s výbornou viditelností, což je dáno jejich primárním účelem, kterým historicky bylo pokrytí maximálního území televizním a rozhlasovým vysíláním", říká Kamil Levinský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.

Případný nový hráč na českém telekomunikačním trhu, který by měl vzejít z výběrového řízení ČTÚ na volné GSM frekvence, by tak mohl mít velmi usnadněnou práci při pokrývání území České republiky. Pokud by vysílače ČRa dostačovaly, nemusel by budovat žádné nové věže, ale pouze si pronajímat potřebné prostory.

Výhodou věží a objektů ČRa totiž mimo jiné je, že byly primárně vybudovány pro provoz telekomunikačních služeb. Takže je na na nich zajištěno veškeré potřebné zázemí a zákazníkům tak odpadají starosti o zajištění stability provozu takto umístěných zařízení.

ČRa se spolupráci s "velkými rybami" nebrání

Možnost poskytnutí prostor novému operátorovi ostatně nepopírají ani samotné České Radiokomunikace. Svou nabídkou sice v tuto chvíli cílí zejména na lokální poskytovatele internetu a s tím spojených služeb, možné spolupráci s většími partnery se ale nebrání.

"Služba, kterou nyní začínáme poskytovat, je primárně určena pro regionální ISP. V případě zájmu ze strany nového operátora o služby ČRa jsme připraveni jednat o způsobu a podmínkách spolupráce," říká ředitel rozvoje ČRa Marcel Procházka.

Dle něj by případná spolupráce s novou telekomunikační firmou měla zcela jinou formu. "Předpokládáme, že nový operátor by neuzavíral smlouvy na jednotlivé lokality, jako v případě regionálního ISP, ale snažil by se s ČRa dohodnout o celkovém objemu spolupráce," dodal.

Velké firmy už s ČRa jednají

České Radiokomunikace navíc slovy Martina Procházky potvrdily, že již nyní jsou v jednání s velkými partnery. "Ano, jednáme již s několika většími operátory. S ohledem na probíhající jednání nemůžeme sdělovat bližší informace," uvedl Procházka přímý dotaz Mobil.cz.

Nový operátor by se měl na českém trhu objevit do tří let. ČTÚ již nyní pracuje na vypsání výběrového řízení na volné GSM frekvence. Kvůli několika problémům ale nestihne původní termín, který sliboval start nového operátora již v roce 2011 (o zpoždění tendru čtěte zde). O účast v tendru projevilo zájem již několik, zejména tuzemských firem. - čtěte O licenci na čtvrtého mobilního operátora se poperou "české" firmy