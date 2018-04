Nový odolný Siemens - zatím falešná stopa!

Také čekáte, jestli Siemens bude mít nový odolný telefon? Pak by pro vás mohla být povzbuzující informace, že opravdu takový to telefon chystá. A pokud vše dopadne tak jak má, dočkáme se jej už za pár dní. Ovšem jaký telefon to bude, se zatím neví. Siemens totiž drží bobříka mlčení.